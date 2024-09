Corsie ciclabili verso lo stop. Carapia (FdI) incalza il Comune: "Spese risorse con leggerezza"

Il nuovo Codice della strada è destinato ad avere forti ripercussioni anche a livello locale. Il provvedimento, voluto in primis dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e ormai pronto per l’approvazione in Parlamento, metterà infatti al bando le ‘bike lane’.

E ci sono una quindicina di chilometri di strisce bianche, a volte accompagnati anche da un corridoio rosso, che potrebbero essere presto essere cancellati. Si tratta delle ormai note ‘corsie ciclabili’, disegnate sul lato destro della strada o attorno alle rotatorie.

Introdotte nel 2020 dal Codice della strada, in questi anni le ‘bike lane’ sono state adottate da varie amministrazioni locali. Non senza polemiche, come accaduto per esempio a Roma. A Imola, grazie ai finanziamenti regionali la Giunta le sta sperimentando da tempo per allargare la rete ciclabile vera e propria anche in periferia. I principali interventi, costati alcune decine di migliaia di euro, sono stati realizzati lungo le vie Graziadei, Patarini, Romagnoli, Serraglio, Togliatti e Del Lavoro. Ma anche in piazzale Leonardo Da Vinci.

Sono spazi diversi dalle ‘piste’ vere e proprie in quanto definiti ‘a uso promiscuo’, che possono cioè essere utilizzati tanto dalle due quanto dalle quattro ruote. Al punto che in alcuni casi, come accaduto lungo le vie Molino Rosso e Gambellara, la striscia bianca non c’è nemmeno. E tutto si limita al simbolo di una bici disegnato a intervalli di alcune decine di metri.

L’opposizione, in particolare le forze politiche di centrodestra, puntano da tempo il dito contro le ‘bike lane’. E se in passato era stato il leghista Daniele Marchetti a chiedere alla Giunta di fare marcia indietro su questo versante, tocca oggi a Simone Carapia (Fratelli d’Italia) incalzare il Municipio sul futuro di tale sistema.

"Le corsie ciclabili diventeranno fuorilegge con il nuovo Codice della strada dal momento che tutte le piste ciclabili dovranno essere al di fuori della carreggiata – ricostruisce Carapia –. Come faranno a Imola adesso che le corsie ciclabili addirittura sono state disegnate sui fossi? Non hanno pensato né alla sicurezza dei ciclisti né a quella degli automobilisti. Se passa questo punto del nuovo Codice della strada, a Imola ci sarà da ridere visto che qui queste corsie sono spuntate come funghi. Qualcuno da piazza Matteotti inizia a tremare: queste strisce dentro alla carreggiata non garantiscono un livello di sicurezza sufficiente per i ciclisti. E sono state spese inutilmente e con leggerezza risorse pubbliche".