Corso di danza espressiva rivolto alle donne di ogni età

Prenderà il via con una prima lezione gratuita mercoledì 25 gennaio dalle 18,30 alle 19,30, al Centro sociale Scardovi in via Mazzini 29, il corso di movimento e danza espressiva rivolto a donne di tutte le età, organizzato da Camminando Insieme, associazione di promozione sociale e culturale.

Il percorso proposto si fonda su un’idea di danza come facoltà umana, come strumento espressivo a disposizione di ciascun individuo. Per danzare, infatti, non servono particolari abilità o caratteristiche: la danza è infatti un linguaggio che può diventare accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dalle possibilità, dalle diverse abilità e conoscenze.

A partire da queste premesse, ‘Stato di danza’ intende essere uno spazio e un tempo in cui ritrovare il piacere del corpo in movimento e la libertà di esprimersi, in un contesto non giudicante.

Attraverso un approccio esperienziale non esecutivo e non competitivo, le partecipanti saranno guidate nell’esplorazione delle potenzialità espressive e comunicative del corpo attraverso il movimento danzato; un modo per divertirsi e stare bene insieme, accompagnate dal ritmo della musica.

Per la frequenza al corso di dieci lezioni è richiesto un contributo di 40 euro, che comprende la tessera dell’associazione.

Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a [email protected], oppure telefonare al numero 339 1858038.