Corso per sommelier all’azienda Giovannini. Martedì la prima lezione

Doppia proposta nell’Imolese targata Ais (Associazione italiana sommelier) Romagna: corso di primo livello per sommelier e corso di degustatore d’olio. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno all’azienda agricola Giovannini (via Punta, 82) e saranno coordinati dal delegato Ais di Imola Stefano Luppi.

Il corso per sommelier di primo livello prende il via martedì 11 alle 20.30 e prevede 14 lezioni serali con svolgimento fino al 23 aprile. Durante il corso vengono approfonditi gli aspetti basilari dell’enologia: viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina. A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto. Sono previste anche lezioni sulla birra e il mondo dei distillati, così come la visita in un’azienda vitivinicola a fine corso.

Il corso di degustatori d’olio parte invece giovedì 13 alle 20.30. Attraverso 14 lezioni, una visita didattica e 52 degustazioni guidate è possibile conoscere la tecnica della degustazione e dell’abbinamento col cibo, le tecniche di produzione e i rudimenti dell’olivicoltura, le sfaccettature qualitative di oli provenienti da cultivar e zone differenti. Oltre a una panoramica sugli oli nelle principali zone di produzione nel nostro Paese è prevista anche una visita a un frantoio.

Info su entrambi i corsi: delegatoimolaSL@aisromagna.it; telefono 3337773827.