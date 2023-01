‘Cosa farete da grandi?’ Al via laboratorio di scrittura

Sabato alle 10,30 prende il via alla biblioteca comunale di Castel San Pietro, in via Marconi 29, la nuova serie di incontri ‘Missione parità’ a cura dell’associazione PerLeDonne odv, che propone racconti a più voci e lingue con breve laboratorio, per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni.

Il primo appuntamento dal titolo ‘Cosa faremo da grandi?’ presenterà "tanti mestieri quante sono le pagine, ognuno declinato al femminile e al maschile – spiegano le organizzatrici –, per lasciare liberi i sogni da ogni pregiudizio. Bambine, bambini – è l’invito – prendete i vostri quaderni e scrivete: Cosa vorresti fare da grande? Mi raccomando: non copiate! Che senso avrebbe copiare i sogni dei vostri compagni di banco? Cercate piuttosto di capire quali sono i vostri sogni".

È preferibile la prenotazione: biblioteca di Castel San Pietro, tel. 051-940064, mail [email protected]

Gli incontri successivi si terranno sabato 4 febbraio alle 10,30 alla biblioteca di Osteria Grande (‘La principessa e il drago’) e sabato 25 febbraio alle 10,30 alla biblioteca di Castel San Pietro (‘Il trattore della nonna’).

PerLeDonne è un’associazione di volontariato composta da donne, nata nel 2012, che svolge la propria attività principalmente a favore di soggetti terzi, nell’ambito della diffusione della cultura di genere. Si prefigge pertanto di sviluppare il riconoscimento, il patrocinio, la divulgazione della cultura di genere e le azioni a contrasto della violenza in generale e contro le donne in particolare, a tutela dei diritti e della dignità della persona. Info: 331 2748696, mail [email protected]