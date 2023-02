Così i piccoli sanno superare grandi ostacoli

Beatrice

Poli*

I fondi Pnrr, così come i finanziamenti da Stato e Regione, si confermano risorse sempre più preziose per i Comuni nella programmazione di interventi funzionali sul territorio a beneficio della collettività. Viviamo in un periodo complesso a causa dei rincari energetici e degli aumenti vertiginosi dei costi delle materie prime. L’opportunità del PNRR si è rivelata un passaggio vincolante per pianificare quante più opere possibili e plasmare al meglio il futuro dei servizi dedicati alla comunità. Un impegno che ha richiesto un intenso lavoro di squadra nel nostro ente. Dai dipendenti agli amministratori, ognuno ha dato il 200% per sopperire alle difficoltà strutturali che limitano l’azione dei piccoli municipi. Abbiamo fatto tesoro delle singole competenze per confrontarci con pratiche burocratiche da bando piuttosto complicate e con zero margini di errore. Ma i risultati sono arrivati e ci permettono di guardare con fiducia al futuro. Dal nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Per non parlare degli investimenti per la sistemazione idrogeologica di alcune strade e di quei lavori per ricavare alloggi di accoglienza nelle frazioni. Penso poi alla messa in sicurezza del cimitero di Sassoleone e della scuola Collodi nel capoluogo. L’adeguamento della rete di illuminazione pubblica per contrastare il rialzo dei consumi e l’inquinamento ambientale ma anche l’efficientamento dei servizi digitali dell’amministrazione nella quotidiana relazione coi cittadini.

*sindaca di Casalfiumanese