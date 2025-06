Costituzione ai 18enni, cerimonia in piazza

Si terrà mercoledì alle 18,30 in piazza XX Settembre uno degli appuntamenti più sentiti per la comunità: la cerimonia di consegna della Costituzione ai diciottenni, promossa dall’amministrazione. Gli inviti sono stati inviati non solo ai giovani residenti che compiono 18 anni nel 2025, ma anche a coloro che hanno raggiunto la maggiore età nel 2024. A consegnare il testo sarà la sindaca Francesca Marchetti, affiancata per l’occasione dal prefetto di Bologna Enrico Ricci. È richiesta la conferma di partecipazione entro lunedì ai numeri 051 6954209-102.