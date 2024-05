Costituzione, l’importanza delle donne

Oggi alle 17.30 nella sede del Cidra (via Fratelli Bandiera, 23 – Imola) presentazione del libro ‘Donne protagoniste per la Costituzione della Repubblica italiana’ (Susalibri) di Bruna Bertolo. L’autrice, partendo dalle varie forme di partecipazione femminile alla lotta per la libertà, attraverso le modifiche normative, la prima partecipazione al voto e i risultati elettorali che hanno portato alla Commissione Costituente illustra in particolare le biografie di tre piemontesi elette due delle quali in circoscrizioni dell’Emilia-Romagna, Rita Montagnana e Teresa Noce. Le biografie estese mettono in luce il loro impegno politico, la competenza, la tenacia anche oltre l’evento Costituente.