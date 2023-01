Costretta al ritiro per guai tecnici Rally Dakar amaro per Giulia

Dakar amara per la guelfese Giulia Maroni. Il sogno della co-pilota residente da tempo nel paese della bassa emiliana, si è interrotto all’inizio della 12^ tappa della gara tra le dune del deserto in Arabia Saudita. Un brusco stop per cause tecniche del mezzo Ssv X3 Maverick, griffato Can-Am, in forza al team Hrt Technology a soli mille chilometri dal traguardo. "C’è un filo di amarezza perché l’arrivo non era troppo lontano – ha scritto sui social la Maroni che ha condiviso l’abitacolo con la giovane pilota bolognese Rebecca Busi –. Per come sono fatta l’avrei voluta portare in spalla la macchina fino alla fine". Non solo. "È stata comunque un’avventura eccezionale: momenti difficili, tappe interminabili, posti bellissimi e piste maledette – ha proseguito –. Tantissimi chilometri dove la preparazione mentale e il giusto approccio sono stati fondamentali per vivere con lucidità ogni momento".

Spazio poi alla riflessione della ragazza che, lo scorso anno, ha centrato il traguardo nella versione ‘classic’ della competizione a bordo di una vettura storica. "Sperduta tra le dune di notte ti rendi conto di essere solo un misero puntino in mezzo ad un mare di sabbia immenso – ha concluso lo scritto –. Sotto il cielo stellato ho trovato le risposte che cercavo e mi sono resa conto di essere stata davvero all’altezza di questa fantastica esperienza". Già, perché l’edizione 2023 della Dakar, dal format ridisegnato, è senza dubbio una delle competizioni endurance più probanti nel palcoscenico delle quattro ruote motorizzate. Un percorso tosto anche per una campionessa come la Maroni, già vincitrice dell’Italian Cross Country Rally nel 2021.

Mattia Grandi