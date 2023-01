Covid, l’Ausl di Imola: "La Cina non preoccupa. Ma meglio fare la quarta dose"

Imola, 7 gennaio 2023 – “Non sono preoccupato, perché stiamo andando verso la normalità. Ma senza ressa, senza procurare allarme, la quarta dose va fatta". Gabriele Peroni, dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell’Ausl di Imola, fa il punto sulla pandemia da covid a qualche giorno di distanza dalle notizie che arrivano dalla Cina, dove una recrudescenza del virus sta causando problemi. "Dal punto di vista vaccinale – spiega – a Imola abbiamo una copertura eccellente oltre gli 80 anni. Sotto decresce: intorno ai 50 anni, non arriviamo al 10 per cento. Scendendo ancora siamo su quote bassissime. Ma non ci deve essere allarme: la quarta dose è utile soprattutto per chi non è mai stato positivo, o ha avuto il Covid da più di 120 giorni. Tra i fragili, i vulnerabili e gli anziani abbiamo comunque avuto buoni riscontri. Per i vaccini da lunedì 9 ci trasferiamo all’ospedale vecchio: agende aperte, 60 posti al giorno, sei giorni la settimana". Non preoccupa neppure il numero dei casi: 24 il 5 gennaio; 29 il 4; poi, a ritroso, 51, 11, 32. "Una media bassa, ma è evidente che c’è un cospicuo serbatoio di casi occulti, che sfuggono alla notifica – annota Peroni – Tanti si...