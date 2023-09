Covid, il giorno delle mascherine: "Giusto indossarle in ospedale. Evitare un nuovo boom di casi"

Tornano le mascherine all’ospedale ’Santa Maria della Scaletta’. L’obbligo, disposto dall’Ausl imolese, è entrato in vigore dalla giornata di ieri all’interno delle strutture sanitarie del territorio come ospedale, pronto soccorso, centri prelievi, case della comunità e ambulatori con l’obiettivo di prevenire i contagi da Covid-19, tornati a crescere nelle ultime settimane.

Una partenza comunque ’soft’ con la presenza del personale sanitario pronto alla distribuzione delle mascherine all’ingresso del nosocomio. Pazienti e familiari si sono dimostrati piuttosto ’informati’ sulle nuove disposizioni anche se non è mancato chi si è presentato privo del dispositivo di protezione. Massima collaborazione da parte di tutti, comunque, con la consapevolezza che "soprattuto nei luoghi di cura, dove si è a contatto con persone con fragilità di salute, la prudenza è fondamentale". Insomma, considerando che il virus sta rialzando la testa, la convinzione generale è "che è meglio prevenire che curare".

"Per me è una disposizione giusta e rispettosa di tutti – conferma infatti Simone Sartini –. La prudenza non è mai troppa ed è meglio evitare che i contagi si diffondano a macchia d’olio".

Parole condivise anche da Simone Giordani, cittadino di Medicina, ieri all’ospedale di Imola per una visita.

"È una decisione che mi trova pienamente d’accordo – sottolinea il nostro lettore –. Bisogna cercare di evitare un disastro come quello del 2020. Gli elicotteri sopra la mia città, quando hanno messo la zona rossa e hanno isolato tutti, non me li dimentico di certo. Conoscevo persone che non ce l’hanno fatta a causa del Covid. Non bisogna prendere la diffusione della malattia sottogamba".

Parole che non lasciano spazio a interpretazione e che confermano quanto, a Medicina, sarà difficile dimenticare quelle terribili settimane.

Giordani racconta inoltre come è trascorsa la prima giornata di ’rodagio’ all’interno del nosocomio locale.

"All’ingresso non sono mancate le persone prive di mascherine – illustra –. Però, nei reparti, sia medici sia gli infermieri ti invitano a metterla. Nonostante fosse possibile chiedere mascherine, distribuite gratuitamente, al punto informazione, non ho visto cartelli che indicassero a pazienti e accompagnatori le nuove disposizioni in vigore. Insomma, qualcuno rischia di trovarsi ’spaesato’ dinnanzi alla novità".

Un consiglio, quello dei cartelli, che sarà sicuramente preso in considerazione dall’azienda sanitaria.

A non essere informata della reintroduzione dell’obbligo c’era la signora Ermes Rivalta. "Non avevo minimamente idea del fatto che fosse nuovamente obbligatoria – spiega –. Mi dà molto fastidio indossarla".

Parole condivise anche dal compagno Eros Gamberini che, pur non manifestando lo stesso disagio, esprime un’opinione speculare.

"Di per sè, per me, non è un problema indossarla, non la soffro più di tanto – racconta –. Ma non penso che le mascherine siano state imposte per prevenire il contagio. Non vorrei che questa fosse l’ennesima imposizione per far vendere le mascherine rimaste nei magazzini".

Ma c’è anche chi mette in discussione l’utilità del dispositivo medico, come Claudia.

"Rispetto le regole, certo – dice infatti di sfuggita, mentre esce dalla struttura –. Ma non ritengo la mascherina chirurgica fondamentale per prevenire il contagio".