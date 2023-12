Covid, tutti in fila per il vaccino. Esaurite 150 dosi in poche ore: "Pronti a un nuovo open day"

Tutti in fila per il vaccino. La mattinata di molti cittadini imolesi è cominciata così. Ieri, infatti l’ospedale vecchio, ha aperto le porte ai maggiorenni intenzionati a sottoporsi alla profilassi anti-Covid.

L’affluenza è stata maggiore delle attese.

"Avevamo previsto 150 persone più o meno, ma già a metà mattina siamo arrivati ad almeno 70. Di questo passo, faremo probabilmente un’altra giornata – sottolinea Gabriele Peroni, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl–. Una conferma del fatto che il virus continua a destare timore, nonostante non vi sia più alcun tipo di obbligo".

Insomma, tra i cittadini vince la prudenza, considerando che la stagione invernale è sicuramente quella ’preferita’ da virus come il Covid.

"Siamo molto soddisfatti del riscontro, è stata una bella opportunità – riprende il direttore –. Era proprio questo l’obiettivo: far sì che la gente non sottovalutasse i problemi legati a questo virus. Un virus che, nonostante oggi sia mutato, non va sottovalutato".

Il desiderio di evitare di ammalarsi, proprio nel periodo delle festività natalizie, è invece alla base degli imolesi che hanno deciso di sottoporsi al richiamo.

"Vogliamo tutelarci ancora – dice a tal proposito Moreno Sindoni –. Crediamo nei vaccini".

Parole che vengono riprese dall’amico Massimo Merli.

"Siamo entrambi alla quinta dose. Non penso di aver mai preso il virus, e sarei felice di continuare a non averlo", ci tiene a sottolineare il cittadino.

"Anche io sono alla quinta dose – racconta invece Emilio, in attesa con la compagna Loretta –. Mi sembra opportuno, visto che i contagi sono aumentati. Anzi, le autorità dovrebbero fare più ’pubblicità’ al riguardo e non sottovalutare il problema".

"Io ho alcuni problemi di salute, quindi a maggior ragione devo essere previdente – dice invece Loretta –. Penso anche io che bisognerebbe parlarne di più, specialmente per tutelare le persone più fragili come me. Anche il vaccino anti-Covid dovrebbe diventare un appuntamento annuale così come avviene per il richiamo anti-influenzale. Una normalità che ha delle fondamenta scientifiche valide".

Un pensiero condiviso anche da Bianca Venturi, coordinatrice assistenziale dell’igiene pubblica, "Questo è un tipo di vaccino che dovrebbe essere legato a una somministrazione annuale, come quello influenzale – ribadisce –. Pur avendo oggi il virus una forma più influenzale, rimane un problema importante per chi ha problema di salute o è fragile". E aggiunge: "Bisogna mettersi in testa il fatto che il Covid non può sparire. Ma, se tutti fossimo vaccinati, avrebbe molte meno ’armi’ a disposizione".

Nella settimana da venerdì 1 a giovedì 7 dicembre, quella relativa all’ultima rilevazione effettuata e inviata al ministero della Salute come prevede il monitoraggio settimanale, in Enilia-Romagna sono stati registrati 3.675 casi positivi, stabili (+ 0,2%) rispetto alla settimana precedente; l’età media dei nuovi positivi è di 64,4 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 10.103, di cui 8.640 (circa l’86%) non ricoverati. Aumentano però i ricoveri, sia quelli non in terapia intensiva, che sono 1.425 (168 in più, +13,4% rispetto alla settimana precedente), sia quelli in terapia intensiva: 38, contro i 27 della settimana precedente (+40,7%). Al 7 dicembre i ricoveri in terapia intensiva a Imola erano due.