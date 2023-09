Cra Cassiano. Ecco l’angolo morbido

Hanno lavorato con grande impegno e generosità le donne uscite dalla formazione di ‘Mani in rete’, il progetto innovativo di Asp che ha ideato un percorso professionale in ambito sartoriale al quale hanno aderito undici donne in situazione di fragilità in carico al servizio sociale. Proprio queste donne hanno preparato, cucito e tagliato la trapunta per ‘L’angolo morbido’ della Casa residenza anziani Cassiano Tozzoli. ‘L’angolo morbido’ è uno spazio polifunzionale di cura specificamente per gli ospiti con forti retrazioni articolari e compromissioni motorie. Di fatto, si tratta di un grande aiuto per il percorso terapeutico, perché permette ai fisioterapisti di lavorare con i pazienti senza costrizioni e di eseguire esercizi non praticabili in poltrona oppure a letto. È utilizzabile dall’intera equipe assistenziale, in piena libertà puntando a migliorare il benessere delle persone ed evitando completamente la contenzione. La trapunta realizzata riveste interamente tutta la zona e garantisce la totale sicurezza degli ospiti. ‘L’angolo morbido’ è considerato un punto di forza nel campo delle disabilità intellettive sia sul piano educativo che terapeutico perché lavora sulle potenzialità del paziente e non sui deficit. Era importante che l’angolo morbido fosse perfettamente funzionale e soprattutto che garantisse ad operatori ed ospiti la possibilità di lavorare in sicurezza e senza alcuna costrizione. "Ringrazio le donne di ‘Mani in rete’ per l’impegno e la dedizione che hanno permesso di ottimizzare il servizio a favore degli utenti – dichiara Anna Ortolani, responsabile della Casa residenza anziani Cassiano Tozzoli –. Questa esperienza di scambio tra le donne di ‘Mani in rete’ promosso dall’Asp e la Cra è un esempio di successo di cui andare orgogliosi".