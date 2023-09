Crame, il paradiso dei collezionisti "Ci aspettiamo 40.000 visitatori"

Il paradiso dei collezionisti, ma anche una grande festa di popolo in Autodromo. Duemila espositori e un mare di visitatori in arrivo, per un totale di 40mila presenze nel fine settimana. Torna da venerdì 8 a domenica 10 settembre la mostra scambio organizzata dal Crame (Club romagnolo di auto e moto d’epoca). L’evento, ormai alla sua edizione numero 45, avrà anche quest’anno il patrocinio di Regione, Comune, Formula Imola, Con.Ami, Terre e Motori, Fiva e Asi.

"Siamo soddisfatti del numero di espositori, con presenze da diversi Paesi europei, che confermano l’appeal internazionale della manifestazione – commenta Umberto Ciompi, presidente del Crame –. In un mercato in cui ormai è Internet a farla da padrone, e in un contesto di generale calo di visitatori per questo tipo di eventi, Imola resiste in Italia assieme a Novegro e a Reggio Emilia. Lo fa perché è una grande festa in un contesto unico, cosa che ci consente di aspettarci anche quest’anno 40mila presenze nei tre giorni".

Biglietti di ingresso già in vendita sul circuito Ticketone a 12 euro (abbonamento per i tre giorni 36). Tagliandi disponibili anche nei tre botteghini in loco (museo, Rivazza e Gresini-Variante Alta), a 15 euro, nelle giornate di apertura dell’evento. Nel prezzo del biglietto è compresa la visita alla mostra ‘100 Anni di passione automobilistica in Romagna’ al Checco Costa.

"Tengo a sottolineare che, nel rispetto delle difficoltà attraversate da questo territorio, non c’è stato alcun ritocco di prezzi e l’aumento dei costi di organizzazione è stato assorbito grazie ai volontari del Crame – prosegue Ciompi –. Mi fa inoltre piacere ospitare nel corso della manifestazione venti ragazzi del polo liceale di Imola che inizieranno le riprese, coordinati dal regista Mauro Bartoli, di un corto-documentario che celebra i 70 anni dell’Autodromo, dal titolo ‘Da Costa a Costa’. Infine voglio ringraziare l’amministrazione comunale, il Con.Ami e Formula Imola per l’indispensabile supporto che ci forniscono, senza il quale non potremmo continuare questa splendida tradizione della mostra scambio".

Come da tradizione, gli espositori si dislocheranno lungo tutto il tracciato (1.800 piazzole interamente occupate), con il pubblico che avrà la possibilità di muoversi, oltre che a piedi, usufruendo di un servizio navetta gratuito che funzionerà ininterrottamente nelle giornate di sabato e domenica in orario di apertura al pubblico, collegando la zona box agli altri punti della pista. Orari della mostra scambio: venerdì 11-18; sabato 8-18; domenica 8-17.

"La mostra scambio, come a fine agosto l’Historic Minardi Day, ci ridà il gusto di ospitare grandi manifestazioni e quella organizzata dal Crame è da sempre uno dei classici del nostro calendario di eventi – ricorda Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo –. Sono convinto che saranno come sempre tantissimi gli appassionati presenti, che non solo avranno la possibilità di vedere pezzi unici ma anche di passeggiare lungo tutta la pista, e anche di visitare la splendida mostra al museo Checco Costa".