Crame, nuovo corso. Marzocchi al timone: "Impegno e idee chiare. Pronti a fare squadra"

Nuovo corso per il Crame Aps di Imola. Nell’ultima assemblea, il Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca, tra le realtà settoriali più floride in Italia con i suoi circa 770 soci e al timone organizzativo della celebre Mostra Scambio in programma all’Enzo e Dino Ferrari dal 13 al 15 settembre, ha votato il suo nuovo consiglio direttivo. Il presidente è Luciano Marzocchi, dopo la lunga militanza da consigliere dal 2014, affiancato dal vice Claudio Saccomandi. Tre i consiglieri: Dario Tassinari, il giornalista Luigi Rivola e la new entry, e quota rosa del gruppo, Annalaura Galeati. La 25enne lughese è un nome noto delle competizioni automobilistiche per i titoli conquistati nelle classi della Formula Super Junior. "Idee chiare, qualche novità ed energie fresche per questa bella avventura – sono le prime parole da presidente di Marzocchi –. Il nuovo consiglio è al lavoro da una decina di giorni per fare un restyling delle commissioni interne e dividere al meglio i compiti. L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più i soci nell’attività e nelle decisioni del sodalizio. E’ un piacere vedere i giovani che si avvicinano al mondo del collezionismo storico".

Già, perché di storia si parla. Il club fu costituito nel 1966 da dieci membri fondatori tra cui il conte Franco Ferniani a cui prossimamente sarà intitolata la sala della sede di via Gronchi. "Nell’immediato, poi, ci sono tanti eventi a cui prenderemo parte anche a livello organizzativo e manifestazioni riservate solo ai soci del Club – continua –. Dall’Old Time Show di questi giorni alla fiera di Forlì, al Raid Neve & Ghiaccio in Veneto dal 22 al 24 marzo. Ma anche il Circuito di San Pietro in Trento del 14 aprile, con tanto di parata di moto fino agli anni ’30, e l’Asi Motoshow a Varano de Melegari dal 3 al 5 maggio".

Poi, dopo il ‘Da costa a costa’ di giugno che collegherà la Romagna alla Sardegna, ecco l’attesa Mostra Scambio di scena nella pista sul Santerno dal 13 al 15 settembre: "E’ il fiore all’occhiello della nostra attività – sottolinea Marzocchi –. Si tratta del secondo evento, dietro soltanto alla Formula 1, per numero di presenze in circuito. Per non parlare dei suoi riflessi sulle attività ricettive della città". Ormai una certezza ma con un canovaccio da aggiornare: "La volontà è quella di rendere l’appuntamento ancora più appetibile per visitatori ed espositori – anticipa il nuovo presidente –. Il periodo storico registra una certa flessione nel panorama delle mostre scambio ma il Crame è ancora una solida certezza. Ogni giorno ricevo decine di telefonate da parte di espositori pronti a confermare la propria adesione. Al vaglio ci sono anche altri possibili eventi futuri da realizzare".

Mattia Grandi