Crame, tre giorni super: "Ora ampliamo la platea"

Bilancio positivo per l’edizione 2025 della mostra scambio del Crame – Club romagnolo auto e moto d’epoca, che ha animato lo scorso fine settimana dell’Autodromo. "È andata bene – commenta Luciano Marzocchi –. Gli espositori sono aumentati, mentre i visitatori si sono mantenuti a livello dello scorso anno. Penso che non potesse andare meglio, visto come va il settore in giro per l’Italia. Sono molto soddisfatto".

A fronte delle 1.800 piazzole presenti lungo il tracciato dell’Enzo e Dino Ferrari, ma anche nel paddock e nei box, il numero di espositori era stimabile tra le 3.600 e le 4mila unità per ogni singolo giorno. Un numero che, unito a quello dei circa 20mila visitatori complessivi, portano l’edizione 2025 dell’evento (la 47esima) a superare quota 30mila presenze nell’arco del fine settimana.

"Di questi tempi è una grande cosa – ragiona Marzocchi –. Teniamo, ma cerchiamo anche di migliorare per il futuro. Vogliamo ampliare il cerchio: allargare la platea dei visitatori anche a chi non è del settore, ma può essere incuriosito dal venire a vedere cosa accade in una manifestazione così".

Un appuntamento che non delude mai, quello con il Crame, tra certezze e sorprese. Le prime sono garantite dalla varietà di auto, moto, ricambi e memorabilia esposti; le seconde nascono dall’imprevedibilità del mercatino, dove la caccia al pezzo raro è parte integrante dell’esperienza. Ma la mostra-scambio non è solo mercato. È anche esposizione culturale, memoria viva della storia dei motori. Tra i punti forti di quest’anno spiccavano le celebrazioni dei 40 anni dall’esordio della Minardi in Formula 1 e i 50 dal trionfo di Vittorio Brambilla al GP d’Austria 1975. Accanto alle monoposto, hanno fatto bella mostra le Lotus Gran Turismo e le Alpine da rally, protagoniste degli anni Settanta. Il percorso espositivo ha portato però anche a curiosità fuori dall’ordinario: auto trasformate in strumenti pubblicitari, come quella a forma di scarpa commissionata da un’azienda di calzature.

"Possiamo già dare appuntamento al 2026 – conclude Marzocchi –. Puntiamo sempre al secondo o al terzo fine settimana di settembre. Non possiamo cambiare data, ogni piccola modifica in quel senso rischia di complicare tutto".

e. a.