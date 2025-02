Creme e dentifrici nel baule, presa la banda dei supermarket. In tasca torce e attrezzi: fermati

Dentifrici, creme e rasoi per la depilazione. Praticamente uno stock dedicato alla bellezza quello che gli agenti della polizia imolese hanno trovato nell’auto di tre georgiani fermati in città. Il veicolo, una Volkswagen Taigo intestata a una società di Aosta e noleggiata a Napoli, era già stato segnalato come sospetto agli uffici del commissariato. Così l’altro giorno, seguito il tragitto del veicolo grazie alle telecamere presenti sui varchi cittadini, gli uomini agli ordini del dirigente Luciano Di Prisco, hanno fermato la Wolkswagen con a bordo i tre uomini senza fissa dimora in via di Vittorio, a pochi passi da un supermercato. Gli occupanti non hanno saputo spiegare per quale motivo si trovassero in città, ed è scattata la perquisizione dell’auto. All’interno del veicolo gli agenti hanno trovato 36 confezioni di dentifricio, 21 scatole di lamette per la depilazione e altrettante confezioni di crema, assieme a una borsa utilizzata per evadere i controlli anti taccheggio dei supermercati, dove probabilmente si preparavano a colpire di nuovo.

Il commissariato ha poi provato a risalire all’origine degli oggetti, utilizzando codice e numero di lotto. Ma a quanto pare non sarebbe stati sottratti in città. I tre uomini (fra i 33 e i 25 anni), nel frattempo sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

Sempre lo stesso tipo di attività di controllo del territorio da parte della polizia ha permesso di rintracciare anche un’altra auto con a bordo tre uomini noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’Alfa Romeo Giulietta è stata fermata dagli agenti sulla via Emilia, poco prima di Toscanella. Anche in questo caso i tre occupanti del’auto ( 47, 37 e 23 anni, di origine rumena) non hanno saputo spiegare agli agenti per quale motivo fossero in città e dove si stessero dirigendo.

All’interno dell’auto sono stati trovati due cacciaviti, una torcia nel portaoggetti di una portiera e una pinza ’a pappagallo’ nel baule, tutti attrezzi – secondo la polizia – utili a scassinare e ad aprire le serrature. In più nelle tasche del 37enne alla guida è stata trovata una torcia, come anche in quelle del ragazzo di 23 anni, che in più aveva pure un paio di cacciaviti. Gli uomini – due dei quali avevano alle spalle pure ordini di rintraccio dal tribunale di Vercelli e di Brescia – sono stati denunciati per possesso di oggetti vietati.

Gabriele Tassi