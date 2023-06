Cresce la richiesta di nidi Esclusi 35 bambini

Aumenta la richiesta delle famiglie residenti a Castel San Pietro per il servizio dei Nidi d’Infanzia comunali e privati convenzionati. Sono ben 128 le domande di iscrizione per l’anno educativo 2023-24 di bambini nati dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2023, ammesse nella graduatoria definitiva, pubblicata da ieri. Sono 24 in più rispetto alle 104 del 2022-23.

"L’amministrazione comunale vuole garantire il servizio innanzitutto a tutte le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori – afferma l’assessora alla Scuola e Welfare Giulia Naldi –. Poiché tra nidi comunali e convenzionati sono attualmente disponibili 74 posti liberi, abbiamo deciso di investire oltre 85mila euro all’anno per aumentare i posti di ulteriori 19 unità, giungendo così a un totale di 93 posti disponibili per le nuove iscrizioni. Nonostante questo notevole investimento, al momento rimarrebbero in lista d’attesa 35 domande, un numero che, in base all’esperienza degli anni precedenti, è destinato comunque a ridursi in seguito delle rinunce che solitamente arrivano prima dell’inizio del servizio. Inoltre per agevolare l’accesso delle famiglie a questo servizio, vengono applicati ogni anno sconti sulle rette in base alle fasce Isee".

Negli anni precedenti il numero delle domande per i nidi d’infanzia era stata sostanzialmente stabile, con 110 domande nel 2021-22 e 103 del 201920, escludendo l’anno 2020-21, in periodo Covid, quando c’era stato un netto calo con 88 domande. Dei 19 posti aggiuntivi, 6 sono stati istituiti al nido comunale Girotondo di Castel San Pietro e 13 in convenzione al nido Don Luciano Sarti.

Nella domanda le famiglie potevano indicare la struttura e il tipo di orario preferito. 33 famiglie hanno richiesto l’iscrizione al comunale Arcobaleno di Osteria Grande (20 posti disponibili), 46 il comunale Girotondo di Castel San Pietro Terme (31 posti disponibili), 39 il convenzionato Don Sarti (16 posti disponibili) e 9 il nido convenzionato Mamma Oca (7 posti disponibili). 25 famiglie hanno richiesto il part-time, 78 il tempo pieno e 24 il tempo prolungato.

Fra le 128 domande pervenute, 3 hanno la precedenza: un bambino con disabilità, uno con genitore disabile e uno che fa parte di un nucleo seguito dai servizi sociali. Inoltre quest’anno erano pervenute anche 3 domande di non residenti, che non sono state ammesse alla graduatoria.

I bambini residenti a Castel San Pietro Terme nati tra l’1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2023 sono in tutto 262.

Il bando per le iscrizioni 2023-24 è stato aperto dal 20 aprile al 10 maggio e riguardava quattro strutture: il Nido comunale Girotondo di Castel San Pietro (via Di Vittorio 28A); il comunale Arcobaleno di Osteria Grande (via Serotti 12); il Nido privato convenzionato La casa di Mamma Oca n. 6 di Gallo Bolognese (via Conventino 1531); il Nido paritario convenzionato Don Sarti di Castel San Pietro (via Palestro 38). Quest’ultima struttura accoglie bambini di età dai 12 ai 36 mesi, mentre nelle altre tre l’età va dai 9 ai 36 mesi.