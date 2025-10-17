‘Crescere connessi’. Incontri per le famiglie

L'altra guerra

17 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Connettersi non è mai stato così importante… e così complesso. Tra social network, videogiochi e assistenti virtuali, capire il mondo digitale dei figli può diventare una sfida quotidiana per genitori ed educatori. Per accompagnare famiglie e comunità in questo percorso, il Circondario propone la rassegna online gratuita ‘Crescere connessi – Verso i patti digitali’, un ciclo di sei incontri pensati per approfondire il ruolo del digitale nella crescita dei ragazzi e promuovere un uso consapevole delle tecnologie.

Dopo il primo incontro del 9 ottobre, e il secondo appuntamento online di ieri sera, seguiranno incontri su assistenti AI e relazioni (6 novembre), YouTube (13 novembre), scelta di app e videogiochi (4 dicembre) e sul primo smartphone (11 dicembre). Gli incontri sono condotti dal team di Digitale Facile – Circondario, insieme a esperti di educazione digitale e media literacy.

Il progetto, promosso dal dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr, punta a costruire patti educativi locali per un uso consapevole di smartphone, social e app. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su digitalefacile.officinaimmaginata.it o su affluences.com

