‘Crescere insieme’, fondi al territorio

Il Circondario ha ottenuto dalla Regione un contributo totale di oltre 73mila euro per il progetto ‘Crescere insieme’. Il bando, in attuazione della legge sulle politiche per le giovani generazioni, era rivolto alle Unioni dei Comuni delle zone alluvionate. "Ogni spazio giovanile ha specifici obiettivi – sottolinea la consigliera regionale e presidente della commissione Scuola, Francesca Marchetti – come potenziare attività culturali a Imola e Dozza, sensibilizzare sulle fragilità del territorio a Borgo Tossignano sostenendo le attività laboratoriali, e promuovere attività di aggregazione nell’hub stazione a Medicina migliorando la dotazione strumentale e tecnologica. Inoltre, si vuole potenziare gli spazi giovanili a Castel San Pietro Terme nel complesso di via Remo Tosi sostenendo ad esempio le iniziative musicali e radiofoniche, oltre all’acquisto di dotazioni funzionali a Castel Guelfo".