CrescInBanda, nuova iniziativa. Alla scoperta della body music: "Ritmi speciali con mani e piedi"

Insegnare la musica e la potenzialità della propria voce. E’ con questi obiettivi che prosegue con un nuovo evento la seconda edizione della rassegna CrescInBanda organizzata dal Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme.

L’appuntamento è fissato per sabato, dalle 16 alle 18, sempre nell’accogliente sede del Corpo Bandistico in via Viara 517, dove prenderà vita il workshop che vedrà dietro la ‘cattedra’ Tommy Ruggero, batterista e percussionista. Ad anticipare l’appuntamento sono proprio gli organizzatori, che spiegano come questa quinta puntata della rassegna "è dedicata alla body music, la body percussion, una pratica affascinante che trasforma il corpo in uno strumento musicale".

"Guidati dallo scoppiettante Tommy – spiegano gli organizzatori – i partecipanti esploreranno le potenzialità sonore del corpo, scoprendo come mani, piedi e voce possano creare ritmi coinvolgenti. Un’esperienza interattiva per migliorare coordinazione, ascolto e creatività musicale". Sono già aperte poi anche le iscrizioni per un’altra affascinante esperienza di CrescInBanda, "Il Corpo e la Voce 2.0", incentrata su cinque incontri con la maestra Silvia Gisani, in programma nei mercoledì 7, 14, 21, 28 maggio e 4 giugno, sempre nella sede del Corpo Bandistico.

Questa volta, spiegano dal Corpo Bandistico castellano, "attraverso il laboratori si potrà riscoprire la propria voce in modo consapevole e profondo. Con l’aiuto di tecniche di training autogeno, esercizi sul respiro e ascolto del corpo, impareremo a usare la voce come strumento di benessere ed equilibrio".

A condurre i cinque mercoledì, si diceva, ci sarà la maestra Silvia Gisani, "non solo insegnante di sassofono alla nostra Scuola della Banda, ma anche musicista poliedrica, con una formazione che spazia tra canto, pianoforte e anni di esperienza nell’insegnamento e, neanche a dirlo, nell’uso della voce". Per partecipare "non serve essere cantanti: questo percorso è pensato per tutti. Un’occasione per fare spazio alla voce, al corpo e all’armonia interiore", ribadiscono gli organizzatori.

La rassegna CrescInBanda, patrocinata da Comune di Castel San Pietro Terme e Associazione Nazionale delle Bande Italiane (Anbima) - Emilia-Romagna, proseguirà poi a giugno con "La voce intonata", percorso anche in questa occasione articolato in cinque incontri durante i quali Silvia Gisani "insegnerà ad usare il timbro vocale tramite esercizi guidati ed elementi base di dizione e fonetica". Tutte le informazioni si possono trovare contattando info@bandacastello.com o navigando su internet alla pagina Facebook bandacastello.

Claudio Bolognesi