Crescono imprese e lavoratori. Manifatturiero ok, boom turismo

Saldo positivo nel numero di imprese (+85 rispetto al 2022) e in quello degli addetti (+1.845 lavoratori): un doppio segno più che riguarda tutti e dieci comuni del territorio, pur con alcune criticità in quelli della Vallata. Sono i dati relativi all’economia 2023 del circondario. A presentarli, il vicesegretario di Unioncamere Emilia-Romagna, Guido Caselli, all’interno delle attività del Tavolo di ripresa economica della Città metropolitana di Bologna e in particolare del gruppo di lavoro ‘Dati statistici e monitoraggio’.

Secondo i dati del report firmato da Unioncamere, Camera di commercio e Città metropolitana, illustrati l’altro giorno nella sala del Consiglio comunale alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti delle associazioni di categoria, nel circondario il saldo delle imprese vede una crescita generale del 4,1%, con picchi su Imola e Castel San Pietro Terme. Nei singoli settori, la crescita degli addetti avviene nel manifatturiero (nonostante il calo delle unità locali) con un +4% a fronte dello 0,7% della Città Metropolitana e nel settore turistico (alloggi e ristorazione) con un +4%.

Più in linea con i risultati 2022 risultano essere invece il settore del commercio che vede un lieve incremento degli addetti (0,8%), ma un calo degli insediamenti ("Dovuto anche alla crescita esponenziale dell’e-commerce che vede un +12% rispetto al 2022") e il settore delle costruzioni. Quest’ultimo comparto, in particolare, registra un calo sia degli insediamenti che degli addetti mentre vede nel 2023 un valore aggiunto positivo ("Per effetto probabilmente del superbonus").

Il settore turistico ha avuto poi un andamento giudicato "molto positivo" nel circondario e incide sul valore aggiunto del dieci comuni per un 8,7%. Nei primi dieci mesi del 2023, gli arrivi turistici della Città metropolitana rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sono aumentati del 13,9%, trainati proprio dal territorio imolese che ha visto un incremento del 18,3% nonostante il rinvio della Formula 1. Le esportazioni del circondario rappresentano infine il 46% del valore aggiunto, rispetto al generale 36% del territorio metropolitano.

Nel complesso, a fronte di un Paese, l’Italia, che si trova in una situazione di crescita tendenziale in previsione per il prossimo biennio (seppur al di sotto della media europea e delle prime economie del mondo), la previsione del valore aggiunto nel circondario è "positiva e più alta rispetto alla tendenza nazionale per gli anni 2024 e 2025". Si parla infatti di aumento dello 0,8% nell’anno in corso e dell’1,2% nel prossimo, dopo che tale indicatore si è allineato al medesimo livello regionale e nazionale nel 2023.

Lo studio di Unioncamere, Camera di commercio e Città metropolitana non presenta però solo dati economici. Il report contiene infatti anche numeri molto interessanti sulla demografia del territorio. Nei prossimi vent’anni, il circondario vedrà una crescita di poco inferiore ai mille abitanti, accompagnata però da un calo di oltre 7mila abitanti nelle fascia tra i 15 e i 64 anni e di oltre 2mila abitanti al di sotto dei 14 anni. A crescere, di 10mila unità, sarà infatti la popolazione over 65. In tale contesto di aumento dell’età della popolazione, l’incidenza della popolazione straniera aumenterà del 13,9% rispetto al 10,3% del 2022.