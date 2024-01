Criserà in scena per il Giorno della Memoria

Mentre prosegue la ‘Settimana della Memoriaì organizzata dall’Istituto Scappi per i suoi studenti e nelle Biblioteche comunali sono allestiti tavoli tematici con proposte di letture e video a disposizione del pubblico, è in arrivo venerdì 26 il primo evento rivolto a tutta la cittadinanza nell’ambito dell’ampio programma di iniziative per celebrare il Giorno della Memoria proposte nel territorio di Castel San Pietro Terme da associazioni, scuole e altre realtà locali e patrocinate dall’Amministrazione comunale. Venerdì 26 gennaio alle ore 21 va in scena al Cinema Teatro Jolly (via Matteotti 99) ‘Voci per il Giorno della Memoria’ con Dario Criserà e regia di Cristiano Falaschi. Lo spettacolo, che fa parte della stagione teatrale patrocinata dal Comune, presenta "una molteplicità di voci e di punti di vista per capire come è stato possibile il manifestarsi di uno dei periodi più oscuri della nostra storia". L’ingresso è a offerta libera. Per prenotare scrivere sms o Whatsapp al 333 943 4148. Info: www.teatrojolly.net .