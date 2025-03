Crisi Borgwarner . Via libera all’accordo: "Sì a ricollocazioni e incentivi all’esodo"

Via libera dei lavoratori della Borgwarner morse system Italy, azienda di Arcore (Monza Brianza) ma con una sede distaccata anche in città, all’ipotesi di accordo tra organizzazioni sindacali e il gruppo multinazionale. La bozza di intesa, alla quale si era arrivati la scorsa settimana dopo un faccia a faccia tra le parti, è stata approvata ieri a maggioranza dai dipendenti durante le assemblee che si sono tenute nello stabilimento lombardo e gli uffici di ricerca e sviluppo di via Lasie. E prevede incentivo all’esodo raddoppiato e alcune ricollocazioni all’interno del gruppo.

Si va dunque verso la chiusura di questa vicenda che si era aperta con l’avvio della procedura di licenziamenti collettivi avviata dal gruppo multinazionale il 12 febbraio e che vede coinvolti in totale 39 lavoratori, di cui cui 27 nello stabilimento di Imola.

Le ricollocazioni all’interno del gruppo permetteranno ai lavoratori di continuare l’attività nello stabilimento di Arcore mentre per i lavoratori che accetteranno senza opposizione al licenziamento l’incentivo all’esodo, l’uscita volontaria sarà accompagnata da un contributo economico definito "importante" dalle organizzazioni sindacali.

Sindacati che, a loro volta, hanno da subito richiesto il ritiro dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo in un clima di forte tensione e di sfiducia da parte dei lavoratori nei confronti del gruppo in merito anche quelle che erano state già le scelte attuate da BorgWarner nel 2024.

"Abbiamo rispettato il mandato dei lavoratori – commenta Marco Valentini della Fiom Cgil Imola – cercando di trovare una soluzione dignitosa e che permettesse ai lavoratori di potersi ricollocare con maggiore tranquillità e serenità sul territorio oltre che ad alcune ricollocazioni per le quali i lavoratori sono stati disponibili a valutare e ad accettare. Ci siamo trovati a gestire decisioni già prese accompagnate dalla rabbia delle lavoratrici e dei lavoratori".

Non a caso, giovedì scorso c’era stato uno sciopero con presidio ai cancelli di via Lasie.

"Ringrazio l’assessore Attività produttive, Pierangelo Raffini, con il quale siamo stati sempre in contatto durante l’ intero periodo di trattativa e che sin da subito ha dato disponibilità da parte dell’amministrazione comunale di Imola a supportare la Fiom e i lavoratori durante tutta la vertenza", prosegue Valentini. E conclude: "Da un po’ di tempo siamo di fronte a delle scelte da parte di multinazionali che mettono davanti il profitto e condizioni di mercato per le quali a pagare sono le lavoratrici e i lavoratori. Un mondo del lavoro sempre più incerto e che la Fiom cercherà sempre di contrastare nell’ interesse delle persone che rappresenta e della collettività tutta".

Borgwarner Arcore produce catene di distribuzione per autoveicoli e nell’aprile del 2024 ha incorporato, attraverso una scissione di ramo d’azienda da Borgwarner System Lugo, 34 dipendenti da destinare all’attività di ricerca e sviluppo delle colonnine di ricarica per le auto elettriche e controller e inverter per i carica batteria. Attività che avrebbero dovuto permettere di sviluppare e lanciare il prodotto sul mercato ma che, dopo una serie di investimenti e di progetti avviati, si sono rivelate, a detta della multinazionale, strade non più perseguibili a causa di una forte contrazione del mercato.