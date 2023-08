Crisi Cavim sul tavolo della Regione

La crisi della Cavim finisce sul tavolo della Regione. A portarcela, con un atto ispettivo indirizzato alla Giunta del presidente Stefano Bonaccini, è Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia). "Perché il Comune di Imola non ha ritenuto di compiere alcun passo, tra le azioni nella sua disponibilità, per risolvere o quanto meno approfondire la vicenda della cooperativa?", domanda Evangelisti, che parla di "vicenda per certi versi non del tutto chiarita e stranamente ignorata dall’ente territoriale". Secondo la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, infatti, il Municipio, "anche se non direttamente coinvolto nella vicenda, dovrebbe interessarsi di una realtà economica rilevante per il territorio di competenza". Alla luce dell’evolversi della situazione (Cavim verrà rilevata dalla Casa vinicola Poletti, ma resta il nodo dei crediti vantati dai soci), Evangelisti chiede quindi alla Regione di "approfondire i termini del problema e soprattutto la congruità dei passaggi futuri che interesserebbero una realtà così importante" per il territorio. "Compito della buona politica è monitorare e farsi parte attiva per il benessere del proprio territorio – aggiunge Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, insistendo su un tasto già toccato nei giorni scorsi da Lega e lista civica Cappello –. L’assessore Raffini e il sindaco Panieri avrebbero quanto meno dovuto convocare un tavolo, estendendo l’invito anche agli enti sovraordinati come la Città metropolitana e la Regione, per capire quanti e quali ricadute negative possono derivare da questa vicenda".