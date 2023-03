Crisi climatica, l’importanza delle aree verdi

Dopo una prima edizione che ha visto oltre 1.200 collegamenti online, una media di 250 partecipanti in diretta streaming, circa 50 corsisti in presenza e 14 relatori e relatrici, ricomincia ‘Sbam! - Scuola di progettazione bioclimatica per l’adattamento e la mitigazione’. Appuntamento questa mattina dalle 9 alle 12.30 con ‘Crisi climatica e ruolo delle infrastrutture verdi e blu urbane’, primo webinar del percorso formativo online gratuito sulla progettazione e rigenerazione urbana di spazi pubblici.

Sbam è un’attività di formazione che ha anche l’obiettivo di contribuire alla creazione di una rete emiliano-romagnola di tecnici e funzionari competenti e in grado di implementare progetti di rigenerazione degli spazi pubblici per contrastare i cambiamenti climatici. Il corso è fruibile gratuitamente in modalità online: in diretta su Gotowebinar (con crediti formativi professionali); in differita sul canale YouTube di Anci Emilia-Romagna (senza Cfp).

"Abbiamo aderito con grande convinzione a questo corso di formazione che ha l’obiettivo di dare ai tecnici delle varie discipline gli strumenti per progettare lo spazio pubblico in modo che contribuisca all’adattamento climatico della nostra città, in risposta a fenomeni come l’isola di calore e le precipitazioni intense – dichiara Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità sostenibile –. La formazione è il primo passo per rispondere a quello che è un tema fondamentale da affrontare e la città, in tutti i suoi interventi, dalla piccola scala alla grande scala, può dare un contributo sostanziale. Ringrazio Anci Emilia-Romagna per aver scelto di estendere questa formazione a tutti i tecnici attraverso la piattaforma online perché queste tematiche devono diventare patrimonio comune".