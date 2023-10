Crisi, la Cia in piazza: "Intere filiere a rischio"

C’era anche una rappresentanza di Cia Imola, guidata dal vicepresidente Giordano Zambrini, tra gli oltre duemila agricoltori affiliati alla Confederazione scesi in Piazza Santi Apostoli a Roma per protestare contro la crisi del comparto. Dal campo alla tavola, la piaga dei prezzi alle stelle stringe nella morsa le attività. I conti non tornano e, sul fronte Cia, si chiede a gran voce quel piano agricolo nazionale annunciato e mai realizzato. Con un imperativo: rimettere al centro l’impresa e il suo reddito. "Come è noto anche l’area imolese subisce gli effetti delle gravi conseguenze climatiche – spiega Luana Tampieri alla guida di Cia Imola –. Dalle gelate primaverili all’alluvione di maggio. Abbiamo partecipato alla mobilitazione capitolina insieme ad altri 300 produttori emiliano-romagnoli perché la misura è davvero colma". Poi entra nel dettaglio: "Senza risarcimenti per i frutticoltori si rischia l’estinzione di intere filiere con gravi conseguenze economiche e sociali – ragiona –. Per non parlare della perdita di posti di lavoro. Risorse urgenti, adeguate ai danneggiamenti ed erogate in maniera semplificata senza aggravare le aziende di ulteriori balzelli burocratici".

Con una puntualizzazione: "Nel corso del Tavolo ortofrutticolo al ministero dello scorso 24 ottobre sono stati promessi 10 milioni di euro – conclude la Tampieri –. Una cifra insufficiente se paragonata ai danni subiti ma la vogliamo vedere come un primo passo di una strategia più ampia per ridare valore e centralità all’agricoltura e agli agricoltori". m. g.