Critiche da Fratelli d’Italia: "Sicurezza, nessun passo avanti. Il Comune non investe nulla"

"Sulla sicurezza zero passi avanti e nessun investimento". Su un tema tra i più delicati in città interviene il consigliere di minoranza in quota Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi, e lo fa a pochi giorni "dagli ennesimi, spiacevoli accadimenti avvenuti nel periodo vacanziero, ovvero i garage di privati svuotati in città e gli atti di vandalismo che hanno colpito l’isola ecologica". Brogi non risparmia critiche alla sindaca Francesca Marchetti, rea "in questi primi sei mesi di mandato di non aver fatto alcun passo avanti in tema di sicurezza rispetto alla scorsa amministrazione Tinti" e, aggiunge il consigliere preoccupato, "anche per il 2025 non sono stati messi a bilancio importi destinati al rafforzamento della sicurezza in città". Soprattutto, inizia un lungo elenco di problematiche sul tema il consigliere, "non risulta nessun passo avanti dell’attuale amministrazione comunale riguardo al rafforzamento del corpo di Polizia Locale che opera in palese e dichiarato sotto numero di agenti. Capita così che il pattugliamento della città e il presidio del territorio sia inevitabilmente insufficiente, e i cittadini lamentino di non scorgere quasi mai vetture della Polizia Locale aggirarsi per controlli nel capoluogo o nelle frazioni". E se secondo il consigliere non basta dunque il ritorno dei ‘pattuglioni’ nel week end reintrodotti proprio negli ultimi mesi dal comandante Marocchi, un’altra problematica riguarda la situazione delle videocamere di controllo e dei Targa System. "Siamo sicuri che tutte siano operative oppure alcune vanno riparate e/o sostituite? Ce lo chiediamo e soprattutto se lo chiedono i castellani in quanto capita di sovente che in caso di incidente o furto non sia disponibile un riscontro video per apparecchi non funzionanti". Aggiunge, Brogi, che "molte zone del comune risultano peraltro ancora scoperte da videocamere: dalla piazza XX Settembre al parcheggio di viale Terme, da quello della stazione dei treni a quello del cimitero fino a quello dell’ospedale".

Gli interrogativi del consigliere riguardano anche l’importante accordo sulla sicurezza tra la Prefettura di Bologna e i Comuni sull’ asse della via Emilia. "La sindaca lo aveva preannunciato, è stato poi formalizzato?", si domanda Brogi che apre un capitolo conclusivo anche sulla sicurezza attiva. "L’illuminazione pubblica svolge un ruolo chiave e purtroppo non si contano le tante lamentele che ogni giorno i cittadini ci riportano, non solo sulle tante zone scoperte da illuminazione, ma anche su quelle già esistenti che spesso sono k.o. , e peraltro le segnalazioni alla ditta appaltatrice CPL Concordia ci risulta tutt’altro che semplice perché spesso o non intervengono o tardano ad intervenire".

Claudio Bolognesi