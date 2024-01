Critiche da Roi al progetto. Imola Casello

Ezio Roi, consigliere comunale del M5s, contesta il progetto ‘Imola Casello’, destinato a cambiare il volto di una vasta area a ridosso appunto dell’ingresso della A14 attraverso l’arrivo di un polo logistico."Abbiamo sentito puerili difese a questa ennesima colata di cemento da 150mila mq – protesta il pentastellato –. Chi ha piagnucolato per ‘l’abbandono’ di quel terreno, chi ha parlato di centinaia di assunzioni, di certificati green, di compensazione con la piantumazione di 250 alberi e di sviluppo possibile a consumo zero. Una vera mestizia".

Nel mirino di Roi, anche la "formula magica riferita da Raffini alla stampa", che in realtà rappresenta le parole con le quali l’assessore ha illustrato la delibera in commissione Urbanistica ("L’incremento di suolo è a saldo zero perché avviene a parità di superficie territoriale interessata"). Frase che, secondo l’esponente di opposizione, non sarebbe altro che "un mero gioco di parole, una strategia comunicativa utile a sdoganare questi scellerati progetti".

Insomma, la bocciatura del progetto è totale. "Va sottolineato che la mappatura dei nuovi hub dedicati alla logistica (tre le aree previste a Imola) è funzionale esclusivamente alla razionalizzazione delle spese che le aziende devono sostenere e servono in primis all’aumento dei loro profitti – assicura Roi –. Inoltre, i nuovi posti di lavoro millantati sono spesso malpagati e fonte continua di conflittualità con il mondo del diritto dei lavori e delle tutele personali, come testimoniano le continue indagini nel settore".

E ancora: "Aggiungere quote pesantissime di trasporto su gomma è veramente masochistico – conclude il consigliere comunale di opposizione –; ma i sindaci del nostro territorio, di fronte alla strapotenza finanziaria di questi grandi gruppi, non fanno altro che genuflettersi. Anzi, si mettono in competizione con i comuni limitrofi per cementificare sempre di più. Una ridicola tragedia".