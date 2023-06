Croce rossa in prima linea per la Romagna Cena solidale al ristorante Molino Rosso

È ‘Aiutateci ad aiutare!’ lo slogan della cena solidale organizzata venerdì 23 giugno al ristorante Molino Rosso dal comitato imolese della Croce rossa italiana. L’appuntamento è per le 19.30. Dopo l’aperitivo nella galleria, seguirà la cena con musica che, meteo permettendo, si svolgerà a bordo piscina.

"Aiutateci ad aiutare! – sollecita Fabrizia Fiumi, presidente della Croce rossa di Imola, ricordando il grande impegno profuso dal comitato anche per l’emergenza alluvione – . Fino dalle prime ore dell’emergenza siamo stati, e lo siamo tuttora, impegnati impegnati a 360 gradi, con grande dispendio di energie e forze, anche economiche, per sostenere famiglie in stato di disagio, accogliere nell’hub di via Garibaldi famiglie sfollate e le centinaia di volontari giunti da tutta Italia e da quattro diversi Paesi europei per aiutare sotto ogni punto di vista chi si è trovato le abitazioni invase dal fango e, in ogni caso, in forte difficoltà". Insomma, un lavoro enorme. "Abbiamo portato pasti al domicilio di quanti a causa del dissesto delle strade sono rimasti isolati – ricorda la presidente Fiumi –, mobilitando tutte le nostre forze per dare sollievo alla popolazione colpita, occupandoci di offrire sostegno anche psicologico ad anziani, persone fragili e sfollati. Il ricavato della serata andrà a sostegno delle tante necessità di cui ci stiamo facendo carico a seguito degli eventi in Romagna". È indispensabile comunicare la propria adesione alla cena entro lunedì allo 0542.34035, inviando una e-mail a [email protected] o recandosi in sede in via Meloni 4. Per info 0542.34035.