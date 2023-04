Crossroads, doppio concerto

Crossroads pervasivo e contagioso di aspettative alte nell’enclave imolese, propone in in questo week due concerti di contenuti tutt’altro che banali. Al Comunale di Dozza (ore 21) stasera sale sul palco il Guano Padano, un trio di trasognate sonorità western rock con Alessandro "Asso" Stefana alle chitarre, Danilo Gallo al basso elettrico e Zeno De Rossi alla batteria. Tra jazz, rock e musica d’autore, folk e punk che scivolano da una stradina dell’ubertoso entroterra padano allo scoppiettante western statunitense. Traslazioni che rammentano i "doni" musicali di Lewis Carroll. Con speciali aromi vintage, tanto da attirare l’attenzione di Mike Patton, Marc Ribot, Bill Frisell, Chris Speed, i Calexico, Mark Orton e Vinicio Capossela. Domani tocca al quartetto Saxofollia, realtà cameristica cui è andato il primo premio in otto concorsi nazionali e internazionali). In scaletta una galleria di grandi firme del jazz. Sotto i riflettori Fabrizio Benevelli, Lorenzo Simoni, Marco Ferri e Giovanni Contri.