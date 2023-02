Crossroads, grande jazz in vetrina al festival

Dalla dimensione intima, che evoca scenari da improvvisazioni nei locali di Harlem, ai palchi più istituzionali, il jazz, nella sua accezione più vasta, solca anche quest’anno la regione con il fitto calendario di ‘Crossroads’, il festival che proprio all’ ‘attraverso’, come suggerisce il nome, dedica il cartellone. Dalla riproposizione filologica della più importante cultura sonora afro americana agli intrecci virtuosi tra tradizione e visioni del futuro, nasce una rassegna che ha scelto, per le sua programmazione tra Bologna e la provincia, il Camera Jazz&Music Club di Bologna, uno di quelli spazi che danno all’intimità, al rapporto tra artista e pubblico, il senso di una dimensione internazionale. Qui, il 4 marzo, dopo l’apertura il 3 a Casalgrande (Reggio Emilia), con Enrico Pierannunzi, arriva il Bruce Forman e Chicco Capiozzo Trio, formazione che rievoca le atmosfere delle colonne sonore western, seguita l’11 marzo da un altro trio, quello di David Hazeltine fortemente legato alle radici del linguaggio ‘post bop’, uno dei principali a percorrere la storia del jazz.

Ma è a Imola, il 14 marzo, al teatro Stignani che Crossroads svela uno dei nomi più rappresentativi della scena jazz, il compositore e contrabbassista inglese Dave Holland che ha suonato in alcuni tra i dischi più celebri di Miles Davis partecipando a quella rivoluzione sonora che è stata definita jazz fusion. Prima del concerto verrà presentato il libro ‘Pepito. Il principe del jazz’ (Minimum Fax, 2022) di Marco Molendini. Il 18 e 19 marzo il festival si sposta al Cassero Teatro Comunale di Castel San Pietro, il primo giorno con il pianista Amaro Freitas, che proviene dal Recife, nordest del Brasile, terra celebre per l’esuberante diversità della sue proposte musicali, che lui mescola con le novità più interessanti del panorama globale, dando vita a dischi, e concerti, dove perdersi provando a seguire gli intrecci di note sempre più vorticosi. Il giorno successivo ecco Javier Girotto e Vince Abbracciante in Santuario, viaggio per sassofono e fisarmonica tra Sudamerica e Europa. Frammenti latini ancora, ma in una versione decisamente differente il 13 aprile al teatro comunale di Mordano con l’omaggio alla musica brasiliana del Lua Nova Trio, mentre per le date al teatro comunale di Dozza, il Festival offre il 15 aprile i Guano Padano e il 16 il Quartetto Saxofollia. Si torna a Imola, Teatro Stignani, il 18 aprile con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, con Simone Zanchini alla fisarmonica e un repertorio che va da Richard Galliano ad Astor Piazzolla e a Mondano il 20 aprile con un Racconto di donne tra Sarah Jane Ghiotti e Silvia Valtieri e il 28 con il duo Lisa Manara e Aldo Betto. Crossroads prosegue sino al 27 luglio. Il programma è su www.crossroads-it.org

Pierfrancesco Pacoda