Crossroads, la cantante inglese Sarah Jane Morris sul palco

Il festival itinerante Crossroads, alla sua seconda tappa in città, propone un altro dei pezzi forti del suo esteso cartellone. Giovedì 27 alle 21, al teatro comunale Ebe Stignani, si esibirà in concerto la cantante inglese Sarah Jane Morris, che proporrà ‘The Sisterhood’, un intenso programma di canzoni che esaltano la creatività femminile. Morris sarà accompagnata da una band composta da Tony Remy e Marcus Bonfanti alle chitarre, Anders Olinder a pianoforte e tastiere, Henry Thomas al basso e Martyn Barker alla batteria. Biglietti: prezzo intero 22 euro; ridotto 18.

La giornata imolese di Crossroads comprende inoltre un appuntamento letterario pomeridiano al ridotto del teatro (alle 18, ingresso libero), con la presentazione del libro di Mirko Onofrio ‘Carla Bley. La ragazza che urlò Champagne!’ (Le Pecore Nere, 2023). A condurre l’incontro sarà lo stesso autore, assistito dal giornalista musicale Luca Vitali.

The Sisterhood (La Sorellanza), il più recente album di Morris, è un omaggio alle più grandi interpreti femminili della musica contemporanea, legate tra loro da scelte artistiche e lotte personali. Sono le cantanti alle quali l’artista si è ispirata lungo tutta la sua carriera, dalle grandi voci black del jazz americano, alle stelle del rock e del pop: Bessie Smith, Billie Holiday, Nina Simone, Miriam Makeba, Aretha Franklin, Janis Joplin, Rickie Lee Jones, Patti Smith, Annie Lennox, Sinead O’Connor. Le canzoni, tutte originali create da Sarah Jane con il suo braccio destro creativo, il chitarrista Tony Remy, rispecchiano di volta in volta lo stile dell’artista celebrata, raccontandone la storia e catturandone l’essenza musicale. L’Italia è uno dei Paesi in cui è più radicata la fama della Morris. Non per nulla la sua carriera prese il via all’inizio degli anni Ottanta, quando si trasferì a Firenze.

Il libro di Onofrio è invece è una guida tra le trasformazioni di questa grande protagonista della musica del Novecento: da Lovella May Borg a Carla Bley, da anonima cigarette girl a musicista capace di gestire e di comporre per un’intera orchestra, dal jazz alle avanguardie europee. La vita di Carla Bley è un inno alla capacità di reinventarsi, innalzandosi dal microcosmo al macrocosmo della musica jazz.