I Cucciolini del Carlino, ecco come e dove ritirarli

Imola, 12 maggio 2024 – Poco più di una settimana fa, il Carlino ha dato il via ai Cucciolini, nuova iniziativa educativa e sostenibile del quotidiano e sponsorizzata dal Gruppo Ghedini Automobili, rivolta ai giovanissimi lettori delle edizioni di Bologna, Imola e Ferrara. Dopo la pubblicazione della scheda raccoglitrice e dei primi bollini, che vanno ritagliati, incollati e collezionati fino al completamento della scheda, abbiamo dato ai lettori le prime informazioni e linee guida utili per ritirare e riscattare i peluches in palio, indicando solamente i luoghi di raccolta in cui recarsi.

Ma ora è giunto il momento di entrare ancora di più nel vivo del progetto a premi, svelando anche quali sono le giornate e gli orari di ritiro dei Cucciolini, i nostri morbidissimi peluches composti da materiale totalmente riciclato.

I lettori di Imola potranno andare a ritirare il peluche scelto direttamente in redazione, che si trova in via Quarto 4. Le giornate prestabilite sono sabato prossimo, il 18 maggio, rispettando la fascia oraria che va dalle 11 alle 13.

Ma non è finita qui, perché il Carlino mette a disposizione anche una seconda giornata di ritiro, che è fissata per sabato 25 maggio. Anche in questo caso, l’appuntamento è in redazione, seguendo sempre l’orario prestabilito, ossia dalle 11 alle 13.

Ricordiamo anche che, per ritirare il premio, è indispensabile avere completato la scheda raccoglitrice, che prevede dieci bollini, da ritagliare e incollare. Una volta collezionati i dieci bollini, che vengono pubblicati sulle pagine della cronaca, si potrà decidere quale peluche ottenere, scegliendo il proprio preferito tra i sei proposti.

Il gruppo dei maestri dell’ambiente è formato da Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale e Rossella la volpe; completano la squadra Lillo il lupo e Dina il daino. Un gruppo di animali che vive vicino a noi, tra i territori della pianura, della montagna e della collina, e che insegnerà ai bambini come prendersi cura dell’ambiente e della natura, tra rispetto, riciclo e raccolta differenziata.