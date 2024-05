Cucciolini in regalo con il Carlino. Da sabato si possono ritirare i nostri peluches sostenibili

Una decina di giorni fa, il Carlino ha dato il via ai Cucciolini, nuova iniziativa educativa e sostenibile del quotidiano e sponsorizzata dal Gruppo Ghedini Automobili, rivolta ai giovanissimi lettori delle edizioni di Bologna, Imola e Ferrara. Dopo la pubblicazione della scheda raccoglitrice e dei primi bollini, che vanno ritagliati, incollati e collezionati fino al completamento della scheda, abbiamo dato ai lettori le prime informazioni e linee guida utili per ritirare e riscattare i peluches in palio, indicando solamente i luoghi di raccolta in cui recarsi.

Ma ora è giunto il momento di entrare ancora di più nel vivo del progetto a premi, svelando anche quali sono le giornate e gli orari di ritiro dei Cucciolini, i nostri morbidissimi peluches composti da materiale totalmente riciclato. I lettori di Imola potranno andare a ritirare il peluche scelto direttamente nella redazione che si trova in via Quarto 4. Le giornate prestabilite sono sabato prossimo, il 18 maggio, dalle 11 alle 13. Ma non è finita qui, perché il Carlino mette a disposizione anche una seconda giornata di ritiro, che è fissata per sabato 25 maggio. Anche in questo caso, l’appuntamento è in redazione, seguendo sempre l’orario prestabilito, ossia dalle 11 alle 13.

I lettori potranno ritirare i Cucciolini anche a Bologna, in via Mattei 106, sede del Carlino, oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Ricordiamo anche che, per ritirare il premio, è indispensabile avere completato la scheda raccoglitrice, che prevede dieci bollini, da ritagliare e incollare. Una volta collezionati i dieci bollini, che vengono pubblicati sulle pagine della cronaca, si potrà decidere quale peluche ottenere, scegliendo il proprio preferito tra i sei proposti. A questo proposito precisiamo un aspetto importante: i bollini corrispondo a un numero e non è importante l’ordine in cui sono incollati, basta che siano tutti diversi (e ci sono anche i jolly).

Il gruppo dei maestri dell’ambiente è formato da Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale e Rossella la volpe; completano la squadra Lillo il lupo e Dina il daino. Un gruppo di animali che vive vicino a noi, tra i territori della pianura, della montagna e della collina, e che insegnerà ai bambini come prendersi cura dell’ambiente e della natura.