Cucciolini in regalo con il Carlino, ecco i bollini per i peluches. I lettori: “Splendida iniziativa”

Imola, 7 maggio 2024 – “Una splendida iniziativa, raccoglierò i bollini per i miei nipoti". Sono queste le prime parole dei lettori del Carlino, che ieri, tra le pagine della cronaca, hanno trovato il primo bollino per la raccolta a premi dei Cucciolini, che dovrà essere ritagliato e poi incollato sulla scheda raccoglitrice, anche questa pubblicata nuovamente ieri. Insomma, l’iniziativa dei peluche sostenibili rivolti ai piccoli lettori, ha già riscontrato molto successo, come dimostrano i cittadini.

Ecco i Cucciolini da collezionare

L’iniziativa è appena cominciata ma diversi lettori ieri mattina hanno chiesto informazioni agli edicolanti. È comunque tutto molto semplice. I bollini saranno pubblicati ogni giorno sul nostro giornale assieme alle istruzioni per la raccolta e, poi, il ritiro dei cucciolini.

Ogni scheda con dieci bollini permette di ritirarne uno. C’è anche chi ha comprato più di una copia che va benissimo per fare due raccolte parallele, ma va ricordato che tutti i bollini dovranno essere diversi (ne saranno pubblicati alcuni ‘jolly’).

“I peluche sono molto carini, raccoglierò i bollini per i miei nipotini piccoli – assicura una signora con il giornale in mano in Pedagna –. È molto bello che siano realizzati con materiali riciclati. Oggi è un messaggio importante". Tramite i pupazzetti sostenibili, infatti, i piccoli cittadini possono imparare oltre a conoscere e ad amare gli animali anche come riciclare i rifiuti, dando una possibilità di recupero agli elementi di scarto grazie alla raccolta differenziata.

Per Bruno legare i pupazzi al Carlino "può essere un modo di avvicinare i bambini al giornale e all’informazione, fra l’altro – prosegue – a costo zero, visto che chi compra il giornale tutti i giorni riuscirà facilmente ad averli tutti. O sbaglio?". L’iniziativa si conclude, infatti, il 31 luglio. Anche per Marisa l’iniziativa è molto bella: "Sembrano molto carini, raccoglierò i punti".

All’edicola sotto l’Orologio incontriamo poi anche lo storico direttore di gara Anzio Landi, volto notissimo in città, mentre legge il giornale: "Una bellissima iniziativa – dice –, uno splendido regalo ai lettori, specialmente a chi ha figli o nipoti piccoli".