Cucciolini in regalo . Tanti lettori in fila per ritirare i peluches amici dell’ambiente

Il momento così atteso è arrivato. Sono stati tanti i lettori che ieri hanno potuto ritirare i primi Cucciolini regalati dal Carlino, in fila già prima delle 11, l’orario di inizio della consegna dei primi pupazzi nella nostra redazione di via Quarto 4. "Una bellissima iniziativa", hanno commentato in tanti nostri lettori. C’è chi è venuto per prenderli per i nipoti, grandi e piccoli ("sa, mia nipote è cresciuta, ha 26 anni, ma i nonni son sempre i nonni"), chi per la propria moglie, chi per i figli, in un paio di casi venuti personalmente per ritirare il personaggio preferito.

Come si sa, i pupazzi sono tutti realizzati in materiali riciclati e vengono regalati con il nostro quotidiano a chi avrà raccolto i bollini che si trovano sul giornale. Partecipare è dunque molto semplice: fino al 30 giugno basta incollare sulla scheda raccoglitrice dieci bollini diversi tra loro – cioè riferiti a giorni diversi di pubblicazione –per avere uno dei pupazzi: Lillo il lupo, Rossella la volpe, Ubaldo l’orso, Dina il daino, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale. I bollini corrispondono a un numero: non è importante l’ordine dei bollini, basta che siano tutti diversi (e ci sono anche i jolly).

Per quanto riguarda il ritiro dei pupazzetti, il prossimo appuntamento in calendario è in programma sabato 25 dalle 11 alle 13 nella sede imolese del Carlino di via Quarto al numero 4 (traversa di via Orsini). La redazione è al primo piano.

Vista la grande richiesta da parte dei lettori sono al momento allo studio altre date (e forse luoghi) per ritare i pupazzi. Si potranno ritirare anche a Bologna, nella sede della redazione in via Mattei 106 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì (sempre 10-13 e 15-18).

Ulteriori luoghi e date saranno comunicati al più presto sul nostro giornale.