I Cucciolini in regalo: sabato si possono ritirare

Imola, 24 maggio 2024 – Prosegue la nostra iniziativa dei Cucciolini, realizzata dal Resto del Carlino e sponsorizzata dal Gruppo Ghedini Automobili, rivolta ai giovanissimi lettori delle edizioni di Bologna, Imola e Ferrara.

Dopo la pubblicazione della scheda raccoglitrice e dei primi bollini, che vanno ritagliati, incollati e collezionati fino al completamento della scheda sabato scorso abbiamo consegnato i primi peluches dei cucciolini ai lettori (riscontrando un grande successo).

Replichiamo anche domani, sabato 25 maggio. Anche in questo caso l’appuntamento per ritirare i cucciolini è alla redazione di Imola, seguendo sempre l’orario prestabilito, ossia dalle 11 alle 13. La redazione si trova in pieno centro, in via Quarto 4 (traversa di via Orsini).

La redazione è al primo piano, in cima a due rampe di scale: chi non riuscisse a salire per problematiche fisiche (o perché per esempio ha con sé un passeggino) può suonare il campanello. La data successiva sarà sabato primo giugno, ma sono allo studio nuove date, anche infrasettimanali su richiesta dei lettori.

I lettori possono scegliere liberamente fra tutto il gruppo dei pupazzi dei ‘maestri dell’ambiente’, interamente realizzati con materiali riciclati: si tratta di Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale e Rossella la volpe; completano la squadra Lillo il lupo e Dina il daino, ovviamente in base alla disponibilità.

Per ritirare il premio, è indispensabile avere completato la scheda di raccolta (periodicamente ripubblicata), che contiene ben dieci bollini, da ritagliare e incollare negli appositi riquadri. A questo proposito precisiamo un aspetto importante: i bollini corrispondo a un numero e non è importante l’ordine in cui sono incollati, basta che siano tutti diversi (e ci sono anche i jolly). L’iniziativa prosegue fino al 30 giugno.

Riccardo Fracassi, responsabile operativo del Gruppo Ghedini Automobili, giorni fa aveva spiegato l’idea di diventare sponsor dei Cucciolini: "Crediamo che il mondo di domani sia il frutto delle scelte e dei comportamenti che, ogni giorno, ognuno di noi compie, partendo dai bambini, ai quali vogliamo trasmettere dei valori principali in cui crediamo". E i Cucciolini ne sono un esempio.