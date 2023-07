Cultura, concerti e shopping in centro ’Imola di mercoledì’: il terzo atto

Nuovo appuntamento, in centro storico, con ‘Imola di mercoledì’. È rosa il colore scelto per il terzo atto dell’iniziativa organizzata da Confcommercio Ascom che si snoderà anche questa sera tra spettacoli, animazioni, cibo e tanta musica live.

I mercatini a cura di Lookdesign animeranno il cuore della città con proposte e articoli rigorosamente fatti a mano. Focus importante sempre al commercio: tutte le attività saranno infatti aperte per uno shopping serale sempre premiato all’Infopoint di piazza Caduti per la Libertà. Presentando gli scontrini di negozi, ristoranti e pubblici esercizi (somma minima 25 euro) si riceverà la simpatica t-shirt Jomla, rosa per l’occasione.

La terza visita guidata gratuita sarà ‘Imola al tempo dei Borgia’. A cura di Riccardo Dal Monte (partenza ore 20.45 Infopoint – durata circa un’ora). Dalle 20 alle 21 sarà inoltre possibile visitare gratuitamente e in autonomia il giardino del palazzo vescovile. Alle 21 il maestro Filippo Sorcinelli presenterà in anteprima il catalogo monografico della mostra di paramenti liturgici da lui disegnati attualmente in corso nelle sale del museo diocesano. Sempre a tema culturale, interessante la proposta dei musei civici alla Rocca Sforzesca dal titolo ‘Professione pittore - La vita professionale degli artisti bolognesi tra Cinquecento e Seicento’ con Raffaella Morselli, docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi di Teramo. (inizio 18.30).

Nella Corte di Palazzo Monsignani ‘Concerto per le donne’ in occasione dell’11esimo anniversario dell’associazione Per le donne. Si esibiranno sul palco le Whisky Wives, musica dal vivo con il rock glam anni ’80 e ’90. Spettacolo di ballo e fitness in piazza Matteotti a cura di Artlab.

Truccabimbi gratuito e zucchero filato omaggio all’Infopoint, due postazioni di giochi gonfiabili in piazza Matteotti (c’è anche il Ludobus) e in piazza Gramsci. Laboratorio ‘Colora la tua finestra’ da Zuffi Infissi. Per i bimbi più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse discipline: prove di scherma (piazza Gramsci), Kung fu e Takeshi (piazza Matteotti), scherma medievale con i Difensori della Rocca (piazza Medaglie d’oro).