Cultura, teatro e cinema. Un inverno di spettacoli alla Sala polivalente

Riflettori accesi sul palco della Sala polivalente di Borgo Tossignano per una stagione invernale all’insegna di cultura, teatro e cinema. Porte aperte nella splendida location di via Padre Luigi Zoffoli a partire dalle ore 16.30 di domani, quando sul palco saliranno Gianni e Paolo Parmiani con la commedia dialettale ‘Un pomeriggio in nostra compagnia’. Uno spettacolo, targato Gruppo Teatrale ‘La Compagine’, con ingresso ad offerta libera, che come l’intera rassegna ideata per salvaguardare il patrimonio del dialetto locale beneficia dell’attivismo della Pro Loco del paese e del supporto dell’Antica Società Maccheroni di Beneficenza. Senza dimenticare l’impegno dell’amministrazione comunale.

Un cartellone da cinque date che proseguirà poi il 19 con ‘Dai de Gas’, di Alfredo Pitteri e Aurelio Angelucci per la regia di Roberto Montalbini, insieme alla compagnia Doppio Gioco di Faenza. Sette giorni dopo toccherà, invece, agli attori della Filodrammatica di Casola Canina in ‘Una Chembra par du’ diretto da Ermanno Sandri e scritto da Elisabetta Squarcina. Un appuntamento molto atteso dal pubblico perché si tratta di una delle realtà più apprezzate e longeve della zona.

Dopo la sosta natalizia si ripartirà il 14 gennaio con ‘Massét un è incora mort’ della compagnia manfreda ‘Cvi de Funtano’ di Angelo Gallegati. Gran finale il 28 con ‘Una fameija quesi nurmela’, di Stefano Palmucci per la regia di Ermanno Sandri, del gruppo teatrale di Ortodonico. Dal fascino delle rappresentazioni a viva voce alla magia del cinema.

Ma qualche settimana fa c’è stata pure una bella parentesi musicale con il concerto rock degli ‘Stop ‘n Go’ a conferma della crescente valenza di una sala sempre più fulcro del movimento culturale borghigiano. Il grande schermo, alle latitudini del paese della vallata del Santerno, fa rima con ‘Cinema a Km zero’. Un’iniziativa, promossa da Pro Loco, Avis, Coop Reno e municipio, che continua a raccogliere gradimento e partecipazione. Anche per quanto riguarda quella fascia giovanile sempre più attratta dalle visioni on-demand o sullo smartphone. Il 24 novembre luci spente in platea per assistere alla pellicola ‘Generazione Low Cost’ mentre il 15 dicembre ecco ‘Scompartimento N.6’. Gennaio sotto il segno di ‘The Father’ (12) e dell’atteso momento di riflessione legato al Giorno della Memoria, con il coinvolgimento delle scuole, per assistere alla toccante ‘Storia di una ladra di libri’ (26). E per i più piccoli ci sarà un febbraio da incorniciare con i film ‘Iqbal Bambini senza paura’ (10) e ‘Il maestro di violino’, il 24 dicembre.