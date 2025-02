Curcio e la stagione della ripartenza: "Uniti per trovare le soluzioni migliori"

Tempo di sopralluoghi per il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Fabrizio Curcio. Ieri, l’incaricato dal governo per gestire l’emergenza post-alluvione, ha fatto tappa nel circondario imolese. Qualche ora di sosta per un confronto diretto con i sindaci dei comuni interessati dai danni del maltempo che si è abbattuto a più riprese nella zona negli ultimi due anni. Presente anche la sottosegretaria alla presidenza della Regione, con delega alla Protezione Civile, Manuela Rontini.

"Qui si sono sovrapposti gli eventi del 2023 e quelli del 2024, e quindi c’è stato un peggioramento della situazione, che era già grave – ha detto Curcio –. Vogliamo essere uniti per provare a trovare le soluzioni migliori per un territorio che è stato colpito in più punti e in maniera importante. Sopralluoghi come questo rappresentano momenti utili di confronto con gli amministratori, talvolta anche con i cittadini. Portiamo a casa quelle che sono le idee e la prospettiva per intervenire, tenendo conto delle risorse a disposizione".

Nel dettaglio, sono stati effettuati sopralluoghi in tre punti particolarmente critici del territorio. Prima il doppio focus sugli allagamenti causati dall’esondazione del Sillaro a Castel Guelfo, Dozza e Castel San Pietro e nella zona al confine tra la cittadina termale e Casalfiumanese poi l’approfondimento sul Santerno tra Borgo Tossignano e Fontanelice nei pressi dei centri abitati e della piscina Conca Verde. L’emergenza maltempo del 2023 e 2024, infatti, ha avuto un impatto significativo alle latitudini circondariali tra evacuazioni, danni idraulici, fenomeni franosi e gravi tegole infrastrutturali. A distanza di mesi, sebbene siano state avviate opere di ripristino, persistono ancora diverse necessità urgenti. Tra queste, l’esigenza di un piano strutturato di migliorie, di breve e medio lungo periodo, per la messa in sicurezza degli argini dei corsi d’acqua Sillaro, Santerno, Quaderna, Gaiana e Idice e il potenziamento delle azioni di contenimento per mettere al riparo da guai abitazioni, infrastrutture e attività economiche di diversi comuni.

Poi le frane e gli smottamenti diffusi, nella vallata del Santerno, Dozza, Castel San Pietro e Imola, che hanno compromesso la viabilità e parte dei centri abitati. In questo caso, è urgente un intervento di consolidamento e ripristino delle aree colpite con un coordinamento pubblico più significativo. Senza dimenticare il quadro delle strade provinciali, ancora interrotte o gravemente danneggiate.

Per le arterie Sp33, Sp15 e Sp34 sono stati consegnati i progetti esecutivi e, con l’accordo di programma attivato, la Città Metropolitana conta di far partire a breve i lavori. Sulla Sp610 Montanara, invece, procede il piano dei cantieri di somma urgenza dopo gli eventi alluvionali del 2024 mentre quello post alluvione 2023 è in fase avanzata di progettazione. Sul fronte delle esigenze economiche e amministrative richieste dagli amministratori locali, spazio alle difficoltà nel reperire le risorse necessarie per completare gli interventi di ricostruzione pubblica già finanziati nel 2023 per l’aggravamento della situazione causata dagli eventi alluvionali dell’anno dopo.

Infine, per quanto riguarda la ricostruzione privata, i sindaci hanno evidenziato a Curcio la necessità si snellire le procure per l’ottenimento dei contributi soprattutto quelle legate ai titoli edilizi. "La visita del Commissario Straordinario rappresenta un’opportunità concreta per accelerare la ricostruzione e mettere in sicurezza il nostro territorio ripartendo dal lavoro già fatto ed evidenziando le criticità – ha detto Marco Panieri, presidente del Nuovo Circondario Imolese -. L’alluvione ha colpito duramente la nostra comunità ma abbiamo dimostrato resilienza e capacità di reazione. Ora servono risposte più tempestive, coordinate e di lungo periodo affinché gli interventi già programmati possano procedere senza ulteriori rallentamenti per guardare al futuro con maggiore serenità".