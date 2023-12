Curti premia il merito . Ecco le borse di studio per i figli dei dipendenti

Fine anno e, come da tradizione, arrivano le borse di studio Curti agli studenti più meritevoli. L’azienda di Castel Bolognese, infatti, ogni anno premia i figli dei propri dipendenti che si sono maggiormente distinti a scuola, con criteri esclusivamente meritocratici. E così anche per il 2023 sono state assegnate le borse di studio che premiano gli studenti delle scuole superiori e dell’università che hanno, come requisito, di avere ottenuto una media superiore ai 9/10 (o a 100/110 per gli studenti universitari).

I ragazzi premiati quest’anno sono Fatima Krekic, Elia Meci, Martina Cavallari, Filippo Frontali, Mattia Fattini, Ilaria Perna, Luca Bubani, Ludovica Ferretti. Agli otto studenti premiati (cinque delle scuole superiori e tre dell’università), è stata assegnata una somma complessiva di oltre 5mila euro. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi nella sala convegni dell’azienda di Castel Bolognese.

"Le borse di studio Curti vanno ai ragazzi che durante l’anno scolastico, svolgendo il proprio dovere, hanno ottenuto importanti risultati – spiegano dall’azienda –. Questa è la motivazione ed il senso dell’iniziativa di Curti, cioè indicare ai ragazzi che il merito è riconosciuto e premiato. Le borse sono frutto della volontà della proprietà e si affiancano alle numerose iniziative di Curti a favore della formazione e a supporto delle università e delle scuole del territorio".

La ditta Curti nasce a Imola nel 1955 con il nome Ompi (Officina meccanica di precisione Imola), grazie all’iniziativa imprenditoriale di Libero Curti. L’azienda inizialmente realizza, per conto terzi, pezzi di ricambio per macchine tessili ed agricole, impiegando una decina di addetti. Nel 1968 viene edificato un nuovo stabilimento di adeguate dimensioni in Castel Bolognese, a pochi chilometri da Imola e l’azienda assume l’attuale denominazione.

Ad oggi, gli stabilimenti produttivi della Curti Spa si estendono su un’area di 60mila mq, dei quali 18.500 coperti, impiegando oltre 600 dipendenti. L’azienda produce macchine automatiche e sottoassiemi complessi per diverse applicazioni industriali, grazie alle sue forti competenze nel settore della meccanica.