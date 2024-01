Custodiamo gli insegnamenti dei nostri nonni

Signorini

Il tempo tiranno, infatti, ci sta lentamente, ma inesorabilmente, privando della loro presenza e dei loro preziosi consigli. Insomma, ora è il nostro turno: spetta a noi tramandare la memoria della Shoah e di tutte le tragedie provocate da guerre e totalitarismi di qualsiasi colore politico, anche se non abbiamo vissuto quegli anni sulla nostra pelle. Non sarà un compito facile, ma dobbiamo farcela perché in gioco ci sono i valori della democrazia in un mondo dove i regimi autoritari sono sempre più forti e, soprattutto, hanno imparato a ’fare squadra’. Negli Anni ’30 e ’40 dello scorso secolo, la fragile Europa liberale fu schiacciata nella morsa del nazi-fascismo. Poi, nel dopoguerra, l’Est del continente fu soffocato dall’Unione sovietica. Nel Terzo Millennio, invece, il mondo è diviso tra chi reputa la libertà un valore imprescindibile e chi invece tenta in tutti i modi di limitarla o sopprimerla. E’ per questo, per difendere la libertà dei nostri figli e nipoti, che tutti noi non dobbiamo dimenticare.

O il sacrificio di milioni di esseri umani sarà stato purtroppo vano.