Custodiamo gli insegnamenti dei nostri nonni

Non dobbiamo dimenticare, mai. I tantissimi ragazzi che, in questi giorni, hanno partecipato alle numerose iniziative organizzate per ricordare la tragedia dell’Olocausto, rappresentano un bellissimo messaggio anche per noi adulti che, nel corso degli anni, purtroppo, abbiamo perso bisnonni e nonni. Familiari che, quel terribile periodo, lo hanno vissuto sulla propria pelle. La loro esistenza ha riempito di valori la nostra democrazia e i loro racconti ci hanno fatto vivere quegli anni bui della storia da vicino, come se fossimo stati lì, accanto a loro. Ma, ora, è giunto il momento di imparare a ’cavarcela’ da soli.