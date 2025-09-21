Cybersecurity, caccia ai talenti. L’iniziativa a Osteria Grande: "Un punto di incontro cruciale"

È andata in scena a Boom, l’Innovation Hub di Crif che ha sede a Osteria Grande, la prima edizione di "Hack-in-Towers", sfida di talenti incentrata sulla cybersecurity. L’organizzazione ha visto il coinvolgimento della start-up dell’UniBo Digital Defense e di sei aziende locali: Brt, Cisco, Crif, Kpmg, Var e Vem Sistemi. La full immersion del 18 settembre ha visto protagonisti diplomati tecnici, laureandi e neolaureati in Informatica e Ingegneria provenienti dalle principali università dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di promuovere la sinergia tra aziende del territorio e giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di mettere in pratica le proprie competenze. "L’evento – spiegano gli organizzatori –, non è stato soltanto una sfida di cybersecurity, ma anche un’occasione concreta per intercettare giovani con skill avanzate e rafforzare il dialogo tra aziende e nuove generazioni in Emilia-Romagna, un tema oggi particolarmente cruciale per il futuro della competitività e dell’innovazione".

I partecipanti, selezionati tra oltre 50 candidati colloquiati precedentemente all’evento, hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le proprie competenze su problemi reali, in un contesto competitivo ma altamente formativo. La sfida centrale è stata un Capture The Flag, ovvero una competizione di quattro ore articolata in tre livelli di difficoltà crescente. Una giuria di esperti ha valutato le performance e ha premiato il team vincitore con un premio del valore di 2.000 euro. Oltre al premio, i partecipanti hanno avuto la possibilità di svolgere colloqui diretti con recruiter e responsabili tecnici delle aziende sponsor. "La cybersecurity, per Crif, non è solo protezione: è la condizione abilitante della fiducia che ogni giorno garantiamo a clienti e partner. Iniziative come Hack-in-Towers ci permettono di incontrare giovani professionisti", il commento di Simona Durante, HR Senior Manager-Talent Acquisition & Employer Branding di Crif, mentre in coro le aziende locali coinvolte hanno confermato come "Hack-in-Towers rappresenti un punto d’incontro cruciale tra università, giovani e imprese".

Claudio Bolognesi