Cybersecurity, nuove prospettive per il mercato del lavoro

Its e cybersecurity, nuove prospettive per il mercato del lavoro. Si è tenuto l’altra sera all’hotel Donatello l’incontro relativo all’evoluzione della riforma Its e della cybersicurezza, organizzato da Matteo Martignani referente di Italia Viva in città. Sono intervenuti il senatore Marco Lombardo, l’ex deputato e primo firmatario della legge sugli Its Serse Soverini, l’assessore al Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello e il direttore di Gi Group, Maurizio Mirri.

Presenti alla serata anche il direttore di Its Maker, Daniele Vacchi, Mara Mucci di Azione Imola e il Ceo dell’app di certificazione digitale TrueScreen, Fabio Ugolini. "La transizione digitale aumenta l’esposizione al rischio di attacchi di cybersecurity. Inoltre, al giorno d’oggi, agli attacchi hacker privati si aggiungono anche quelli in chiave geopolitica messi in atto dai vari Stati. E’ tuttavia possibile rendere tale transizione più sicura applicando la strategia nazionale di difesa sulla cybersecurity – spiega Lombardo –. A tal proposito occorre un raccordo tra l’Agenzia nazionale per la sicurezza, le Regioni, gli enti pubblici e quelli privati per gestire al meglio il rischio di attacchi soprattutto sulle infrastrutture critiche". La vera prevenzione contro gli attacchi di cybersecurity si attua soprattutto attraverso la formazione dei giovani.

"Purtroppo le nostre imprese e le pubbliche amministrazioni non hanno al loro interno le competenze necessarie in materia di difesa da attacchi di cybersicurezza che il sistema richiederebbe – prosegue Lombardo –. Da qui la proposta lanciata insieme a Serse Soverini di colmare questo divario attraverso gli ITS. Il partito di Azione sta portando avanti questa battaglia sul tema degli istituti tecnici superiori poiché siamo convinti che il tema del lavoro non possa ridursi solo ad essere pro o contro il reddito di cittadinanza. Vogliamo portare avanti una battaglia politica e culturale sul diritto alle competenze. Si tratta di un tema decisivo in materia di crescita economica e giustizia sociale. Tra sette mesi i percettori di reddito di cittadinanza non riceveranno più nulla, nessun reddito e nessuna proposta di lavoro. Noi proponiamo uno strumento di politiche attive che consenta ai beneficiari di continuare a percepire tale reddito a patto che si iscrivano a corsi Its o a corsi di laurea ad orientamento professionalizzante. La politica, purtroppo, ha sempre considerato gli Its un percorso di serie b. Il dialogo tra me e l’ex onorevole Soverini apre la porta a un confronto tra Azione, Terzo Polo ed i riformisti che, ad oggi, faticano a riconoscersi nelle posizioni del Pd.

Claudia Eleonora Traversa