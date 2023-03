Da casa a scuola camminando

Ci sono anche le primarie Pulicari e Pascoli di Dozza tra i protagonisti del progetto ‘Siamo nati per camminare’ che promuove la mobilità pedonale e sostenibile a partire dai percorsi casa-scuola. Una campagna targata Ctr Educazione alla sostenibilità di Arpae e Regione con il supporto del Ceas Centro Antartide di Bologna insieme all’Associazione Genitori Antismog a Milano e Verona. Partita nel 2010, l’iniziativa ha tanti benefici, dalla socialità alla promozione della salute. Ma anche autonomia dei più piccoli, sicurezza, conoscenza del territorio, vivibilità della città, ambiente e convenienza economica.

La 12ª edizione, ‘Leggiamo la città camminando’, rimarca l’utilità del movimento a piedi per favorire osservazione e di apprendimento. Il format prevede pure il concorso ‘Siamo nati per camminare…e muoverci sostenibili’ che coinvolge gli studenti. Come? L’invito è di andare a scuola con mezzi sostenibili con la registrazione giornaliera della modalità utilizzata. A conclusione delle attività saranno organizzati eventi per valorizzare e condividere i lavori dei ragazzi con consegna dei riconoscimenti per le classi più virtuose negli spostamenti verso scuola.