Da casa al lavoro in bicicletta. Il Comune premia chi è più ’green’

Sono stati consegnati in municipio i riconoscimenti del Premio Imola Bike to Work 2025. Una cerimonia, che si è svolta nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile alla presenza degli assessori Elisa Spada e Pierangelo Raffini insieme alla rappresentante dell’autodromo Camilla Porretta, per celebrare coloro che hanno percorso più chilometri o hanno avuto più costanza nell’utilizzo della bici negli spostamenti casa-lavoro. Per la categoria ‘Maggior numero di chilometri percorsi’ applausi per Marco Tamburini della cooperativa Sacmi, con 4.746,75 chilometri coperti dall’attivazione del progetto, e Paola Mongardi della Cooperativa Ceramica con 1186,03. Nella classe ‘Tenacia’, invece, festa grande per Amedeo Conti e Maria Rosa Gallo dell’Ausl Imola con, rispettivamente, 158 e 152 giorni di utilizzo della specifica app WeCity. I premiati hanno ricevuto in dono una serie di gadget dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione e cofinanziata dal Comune di Imola, prevede incentivi chilometrici fino a 50 euro mensili per i pedalatori più virtuosi. Un progetto dedicato a tutti i dipendenti delle attuali 16 aziende coinvolte che hanno consegnato agli uffici del municipio il piano di spostamento e sottoscritto un accordo triennale per definire una serie di azioni per la mobilità sostenibile. Più in generale, dal 7 gennaio al 31 agosto scorsi, sono stati percorsi 192.252,65 chilometri grazie a 47.898 viaggi pari ad un risparmio di 26.940,94 chili di anidride carbonica. Per gli assessori Spada e Raffini delegati all’Ambiente e allo Sviluppo Economico: "Questo premio valorizza l’impegno di chi ha scelto la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e diventa uno stimolo per i colleghi a cambiare le proprie abitudini quotidiane – hanno sottolineato –. La bici è salute e benessere, sia per sé stessi che per la nostra comunità, grazie alla decongestione del traffico e al miglioramento della qualità dell’aria". Non solo.

"Il Comune di Imola ha realizzato, nel tempo, una rete ciclabile di 110 chilometri diventando una delle città dei 15 minuti – hanno aggiunto –. La collaborazione con il tavolo dei mobility manager ha portato all’ampliamenti del mosaico ciclabile nella zona industriale che era quella con meno dotazioni".