Da casa al lavoro in bicicletta. I viaggi già a quota 14mila

Quattordicimila viaggi casa-lavoro, per un totale di 48mila chilometri pedalati, con 14 grandi aziende coinvolte assieme ai loro 460 dipendenti. Il tutto per un risparmio di circa sette tonnellate di Co2. Sono i numeri dei primi tre mesi della nuova edizione di ‘Bike to Work’, l’iniziativa lanciata dal Comune per incentivare gli spostamenti sostenibili casa-lavoro tramite l’uso della due ruote al fine di ridurre l’impatto ambientale, aumentare il benessere delle persone e migliorare la qualità della loro vita.

Fino al 31 dicembre 2026, infatti, i dipendenti di aziende con sede nel territorio imolese che abbiano consegnato i piani di spostamento casa-lavoro e sottoscritto l’accordo con il Comune vedranno premiati i propri spostamenti casa-lavoro in bicicletta o e-bike con un contributo economico pari a 20 centesimi di euro per ogni chilometro percorso fino a un massimo di 50 euro al mese. L’iniziativa è finanziata grazie a un bando regionale e co-finanziata dal Comune.

Il progetto si avvale del supporto della piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, che già nell’edizione 2023 si è occupata del monitoraggio e della certificazione dei chilometri percorsi dai partecipanti. In quell’occasione erano stati 67.400 i viaggi casa-lavoro registrati e oltre 265mila i chilometri pedalati grazie alla partecipazione di 830 cittadini e all’adesione di quindici grandi aziende, per un abbattimento totale di circa 37 tonnellate di Co2. E i dati preliminari sono incoraggianti anche per i primi tre mesi del 2025.

"Vediamo una bella risposta che, con la bella stagione, non può che trovare ulteriore riscontro", commentano la vicesindaca Elisa Spada, assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile, e Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo Economico.

Per partecipare, è necessario scaricare l’app Wecity da Google Play Store o App Store e iscriversi inserendo il codice missione fornito dalla propria azienda (che dovrà aver sottoscritto un accordo di Mobility Management con il Comune). Una volta confermata la registrazione, sarà possibile iniziare a registrare gli spostamenti (ragionevolmente i più brevi e sicuri per un minimo di 800 metri). Il monitoraggio e la validità dei percorsi verranno gestiti da Wecity che garantirà la trasparenza e l’affidabilità dei dati.

"La formula Bike to Work rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra amministrazione pubblica, aziende e cittadini per promuovere una mobilità più sostenibile e responsabile", aggiunge Paolo Ferri, fondatore e ad di Wecity.