"Da Castel San Pietro a Varignana: il Trio Muzak con "Venti tra le corde" tra Barocco e Donizetti"

In arrivo la seconda delle tre serate estive proposte da Emilia Romagna Festival. L’appuntamento è per questa sera alle 21 a Varignana nella Chiesa di San Lorenzo con il concerto “Venti tra le corde” del Trio Muzak, composto dai giovani e affermati strumentisti: Benedetta Polimeni al flauto, Maria Gilda Gianolio all’arpa e Michele Zaccarini al fagotto. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Non è prevista la prenotazione. "Il programma apre con il frizzante stile Barocco – spiegano gli organizzatori –, per poi saltare alle eleganti note di Donizetti e dando infine spazio alla musica del ‘900. Il pubblico potrà quindi godere di un ascolto eclettico e ricco di emozioni".