Da Cristicchi ai Pink Floyd Torna ’I suoni degli angeli’

Tornano "I suoni degli Angeli", e tornano con un programma che promette ancora una volta un grande successo di pubblico. La rassegna musicale realizzata da e all’interno del Giardino degli Angeli dopo il blocco forzato dovuto alla pandemia e al post Covid, torna per regalare ai castellani una decima edizione che vedrà tra i protagonisti grandi nomi della musica italiana e internazionale. La scelta degli organizzatori è stata quella di condensare questa edizione 2023 nel mese di agosto, e così lo start arriverà il 6 agosto con l’approdo al Giardino di Simone Cristicchi, in carriera vincitore anche del Festival di Sanremo, che in riva al Sillaro porterà il suo "Concerto in miniatura".

Il "cantattore" proporrà canzoni, racconti e memorie accompagnato dal Maestro pianista Riccardo Ciaramellari. Celebre anche il nome del secondo ospite della rassegna, il 10 agosto. Sul palco questa volta ci sarà Vince Tempera, noto agli amanti della musica per le tante partecipazioni al Festival dei fiori, nell’occasione in trio (con Sergio Bellotti e Enrico Santarelli) per proporre il concerto dal titolo "Da Fellini a Tarantino" che vedrà al centro dello spettacolo le colonne sonore italiane di successo nel mondo.

Proseguendo, martedì 15 agosto sarà la volta dell’attore Roberto Mercadini che proporrà il suo spettacolo ’Felicità per Dummies’, una narrazione commossa e comica sul senso del vivere, grazie a quattro discorsi che si diramano, come un albero, nelle storie di un matematico, un artista, un atleta, un oratore, un giardiniere, un astronomo, un genio e un poeta.

La chiusura col botto è prevista il 17 agosto, quando al Giardino degli Angeli approderà Durga McBroom, storica corista dei Pink Floyd, nonché presente in alcuni brani di Eurythmics, Billy Idol, Janet Jackson, David Bowie e David Lee Roth. Durga & Chocolate Jazz proporranno uno spettacolo dal titolo "Tra jazz e Pink Floyd".

"Pensiamo di aver allestito una rassegna di ottimo livello – ha commentato Valerio Varignana, organizzatore dell’evento -. Il Giardino degli Angeli e i suoi storici sostenitori regaleranno per l’ennesima volta a Castel San Pietro Terme qualità, visibilità, turismo, solidarietà e questo ci rende orgogliosi del cammino fatto. Sono stati fin qui dieci anni con oltre cinquanta spettacoli musicali e teatrali che ci hanno permesso di portare a Castel San Pietro Terme una bella fetta della storia della musica italiana: da Guccini a Mogol, passando per Fabi, Finardi, Concato, Fortis, Rei, De Sio, Sarcina e tanti altri".

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45, con ingresso a offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto alle attività di volontariato dell’Associazione ’Il Giardino degli Angeli’.

Claudio Bolognesi